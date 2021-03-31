На Полтавщині поліція викрила наркогрупу та вилучила наркотиків на 3 мільйони

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На Полтавщині поліція викрила наркогрупу та вилучила наркотиків на 3 мільйони, повідомляє пресслужба поліції.





До складу банди, що займалася виготовленням та збутом наркотиків, входили 4 жителя області, серед яких – молода подружня пара. Наркотики вони збували через месенджери, роблячи закладки. Для розрахунку використовували платіжні веб-сервіси.





- Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники організували нарколабораторію з виготовлення важких наркотиків. З-поміж них: трамадол, амфетамін, метамфетамін та канабіс. Під час 11 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили близько 7 кілограмів наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, різні зразки зброї та близько 200 тисяч гривень готівки. За попередньою оцінкою вартість вилучених наркотичних засобів становить більше ніж 3 мільйони гривень, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.









Одного із чоловіків уже затримали. Подружжю повідомили про підозру у скоєнні наркозлочинів. Вирішується питання відносно четвертого спільника. Водночас готуються документи для обрання усім чотирьом запобіжних заходів.





Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах. У рамках кримінального провадження призначені експертизи, тривають слідчі дії.





Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні наркозлочинів, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



