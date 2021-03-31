На Полтавщині поліція викрила наркогрупу та вилучила наркотиків на 3 мільйони, повідомляє пресслужба поліції.
До складу банди, що займалася виготовленням та збутом наркотиків, входили 4 жителя області, серед яких – молода подружня пара. Наркотики вони збували через месенджери, роблячи закладки. Для розрахунку використовували платіжні веб-сервіси.
Одного із чоловіків уже затримали. Подружжю повідомили про підозру у скоєнні наркозлочинів. Вирішується питання відносно четвертого спільника. Водночас готуються документи для обрання усім чотирьом запобіжних заходів.
Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах. У рамках кримінального провадження призначені експертизи, тривають слідчі дії.
Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні наркозлочинів, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.