Зустріч з Олімпійським чемпіоном дала поштовх - борці з Кременчука завоювали нагороди

Кременчуцькі борці греко-римського стилю повернулися із нагородами з Відкритого чемпіонату. Змагання 19 вересня проходили у Черкасах, де змагалися вихованці школи-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного.
- Зустріч з Жаном Беленюком стала поштовхом для нових перемог спортсменів з греко-римської боротьби. 19 вересня відбувся відкритий чемпіонат в Черкасах, на якому наші учні-спортсмени вибороли призові місця, - йдеться у повідомленні.
Результати наших спортсменів, які виступили під керівництвом тренера Сергія Бузька:
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