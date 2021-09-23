Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Зустріч з Олімпійським чемпіоном дала поштовх - борці з Кременчука завоювали нагороди

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 183

 

Вітаємо юних спортсменів

Кременчуцькі борці греко-римського стилю повернулися із нагородами з Відкритого чемпіонату. Змагання 19 вересня проходили у Черкасах, де змагалися вихованці школи-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного. 

- Зустріч з Жаном Беленюком стала поштовхом для нових перемог спортсменів з греко-римської боротьби. 19 вересня відбувся відкритий чемпіонат в Черкасах, на якому наші учні-спортсмени вибороли призові місця, - йдеться у повідомленні. 

Результати наших спортсменів, які виступили під керівництвом тренера Сергія Бузька:

  • І місце - Юрій Голуб;
  • ІІ місце - Владислав Каленик, Євген Заєць;
  • ІІІ місце - Олександр Михайлик.
«Іноді поразки дають нам більше, ніж перемоги»: Жан Беленюк у Кременчуці відверто відповів на питання журналістів та спортсменів
0
Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба спортінтернат
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх