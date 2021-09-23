Зустріч з Олімпійським чемпіоном дала поштовх - борці з Кременчука завоювали нагороди

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 183

Кременчуцькі борці греко-римського стилю повернулися із нагородами з Відкритого чемпіонату. Змагання 19 вересня проходили у Черкасах, де змагалися вихованці школи-інтернат спортивного профілю ім.Піддубного.

- Зустріч з Жаном Беленюком стала поштовхом для нових перемог спортсменів з греко-римської боротьби. 19 вересня відбувся відкритий чемпіонат в Черкасах, на якому наші учні-спортсмени вибороли призові місця, - йдеться у повідомленні.

Результати наших спортсменів, які виступили під керівництвом тренера Сергія Бузька: