Кременчужанин поцупив у відвідувачки кафе сумку з грошима

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12 травня, близько 22.00, у провулку Національної гвардії сталася крадіжка. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Заявниця перебувала в одному із місцевих кафе, а коли відвернулась — невідомий поцупив її рюкзак із грошима та особистими речами.

Патрульні отримали детальну інформацію про підозрюваного та почали відпрацьовувати орієнтування.

Гарячим слідом охоронці порядку виявили та затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився 39-річний кременчужанин.

Для з’ясування усіх обставин інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу.