Рятувальника з Кременчука Олександра Гетьмана нагородили відзнакою президента

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 0

Сьогодні, 1 жовтня, з нагоди Дня захисників і захисниць України кременчуцький рятувальник Олександр Гетьман отримав відзнаку президента України «За оборону України». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС.

Нагороду вручив начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області Андрій Хижняк. Він відзначив кращих рятувальників гарнізону, які щодня демонструють справжню мужність, самовідданість і професіоналізм у найскладніших умовах.

Також під час урочистостей надзвичайники Полтавщини отримали заслужені державні та відомчі нагороди: відзнаки Президента України «За оборону України», нагрудні знаки «Знак Пошани» та «За відвагу в надзвичайній ситуації», медаль «15 років сумлінної служби» та грамоти ДСНС України.

Нагадаємо, минулого місяця президент вручив державні нагороди чотирьом рятувальникам з Полтавщини з нагоди професійного свята.

Відзнака Президента України «За оборону України» вручається військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, членам добровольчих формувань територіальних громад, працівникам центральної та місцевої влади, підприємств, установ та організацій, волонтерів, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяли виконанню таких заходів.