Сьогодні, 1 жовтня, близько 12.00 у центрі Кременчука на вулиці Старшого Лейтенанта Кагала сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.
За попередніми даними, зіткнулися позашляховик та вантажне авто. На місці працюють правоохоронці.
Інформації про постраждалих внаслідок аварії наразі немає. Поліціянти встановлюють усі причини та обставини аварії.
Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуці під колеса автівки потрапила 15-річна дівчина, яка їхала дорогою на електросамокаті.
