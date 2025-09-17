Рятувальників з Полтавщини відзначили державними нагородами

Президент Зеленський нагородив надзвичайників у День рятівника

З нагоди Дня рятівника, що відзначається щорічно 17 вересня, 4 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Полтавщини відзначили державними нагородами. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Нагороди від президента отримали:

підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко — звання Герой України;

полковниця служби цивільного захисту Світлана Рибалко — орден княгині Ольги ІІІ ступеня;

головний майстер-сержант служби цивільного захисту Ігор Леонович — орден «За мужність» ІІІ ступеня;

сержант служби цивільного захисту Олександр Касай — орден «За мужність» ІІІ ступеня.