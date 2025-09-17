Рятувальників з Полтавщини відзначили державними нагородами
Сьогодні, 16:40
Переглядів: 134
Президент Зеленський нагородив надзвичайників у День рятівника
З нагоди Дня рятівника, що відзначається щорічно 17 вересня, 4 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Полтавщини відзначили державними нагородами. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
Нагороди від президента отримали:
- підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко — звання Герой України;
- полковниця служби цивільного захисту Світлана Рибалко — орден княгині Ольги ІІІ ступеня;
- головний майстер-сержант служби цивільного захисту Ігор Леонович — орден «За мужність» ІІІ ступеня;
- сержант служби цивільного захисту Олександр Касай — орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Автор: Телеграф
