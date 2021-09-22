Обіцянка: утеплення в дитсадках та школах Кременчука завершать до початку опалювального сезону

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Продовження гарячої теми про заморожені ремонти в дитсадках. Коли роботи завершаться — і діти повернуться в свої дитсадки? І як розмежують несподіване батьківське співфінансування з оплатою робіт за кошти ЄБРР? На запитання ТЪ відповів директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадим Качан

Де гроші? І коли відновляться роботи?

- Вадиме Володимировичу, перше питання, яке зараз цікавить батьків дошкільнят: коли відновляться роботи з термомодернізації дитячих садочків?

- Інформація є така позитивна, що на цьому тижні активно розпочнуться роботи.

- Тобто це означає, що з будівельниками (безпосередніми виконавцями робіт) розрахуються?

- Так. Головне питання в чому? У нас є контракт, є замовник і виконавець. Виконавець виступає в ролі генпідрядника Він виконує роботи не сам, а використовує субпідрядні організації. Вікнами займалась харківського компанія. Фасадами - інша організація, а розрахунок з підрядниками йде через генпідрядника - компанію «ММС «Арт-Проже». Це компанія азербайджанська, вона перемогла в тендері і за умовами українського законодавства повинна відкрити представництво в Україні. Вони це зробили: у минулому році відкрили представництво, воно зареєстроване: у нас є локальне представництво цієї компанії на вулиці Івана Мазепи, 59.

- Якраз ви заговорили про вікна. Компанія «Окбуд плюс», яка встановлювала ці вікна, чекає на розрахунки.

- Уточню одразу: вона займалася фасадами, а не вікнами.

- У нас інша інформація…

- Вікнами займалася харківська компанія «Екіпаж». Тепер ще одна компанія буде доробляти все це, фіналізувати.

- Тоді повернемося до того, що говорив представник «Окбуд плюс»: їм не платили гроші, фірма розраховувалася зі своїми працівниками власними коштами, і тепер вони припинили роботу та пішли з об’єкта. Чому так сталося? Адже ми бачили звіт управління економіки: кошти у сумі два мільйони євро були перераховані. Де ці гроші? І чому вони не дійшли до виконавців робіт?

- Там декілька питань. Наскільки мені відомо – розрахувались… не все так, як цей пан вам розказує… Крім цього, пішло авансування інших робіт: закупівлі матеріалів, обладнання, вентиляції, авансування підрядників. Тут великий обсяг - і фактично все пішло.

- Ви хочете сказати, що грошей просто не вистачило?

- Ні, вистачило. Я маю інформацію, що з усіма підрядниками проведене авансування.

- Ви маєте інформацію чи ви бачили документи? Це різні речі.

- Поки що маю інформацію.





«Виникли додаткові роботи»

- Раніше ви заявляли про затримки фінансування, пов'язані з тим, що виникла додаткова необхідність внести зміни в кошторис. Що це за зміни?

- У нас укладений контракт, відповідно до контракту переможець тендера зобов'язався виконати певні обсяги робіт за певні кошти. У процесі реалізації були проведені уточнення обсягів. Початкові дані для тендера робилися ще в 2017 році, а потім, коли вже розпочалось проєктування, були уточнені обсяги. Десь стало більше, десь менше (бо, можливо, вже поміняли вікна), десь виникли додаткові роботи. І головний фактор, що підрядник надав нам інформацію щодо збільшення цін на матеріали, ресурси, обладнання. Щоб усе відповідало контракту, треба укласти додаткові угоди. У нас весь цей процес відбувається відповідно до політики та правил закупівлі ЄБРР - тобто головний арбітр у цьому питанні – банк. І коли відбуваються зміни, ми повинні його повідомити і погодити зміни. Банк прийняв цю інформацію. Від початку самого проєкту вони залучали технічних консультантів – це австрійська компанія, з якою банк уклав договір. І зараз, щоб визначитися зі змінами, банку потрібен час і потрібна робота з консультантом.

Акти виконаних робіт не підписані - директор КМЕК пояснив затримку оплати

- Розумію, але ж ці зміни не тягнуть за собою зміни фінансування, визначені контрактом. Контракт підписаний, і банк не додасть гроші. Хто ж буде оплачувати ці додаткові роботи?

- Взагалі-то, правильно кажете… Але я розповім, щоб ви зрозуміли, яка схема фінансування. Немає такого, що ми пишемо заявку в банк – і банк просто дає гроші. Система така: аванс був, а далі, крім заявки, головне, що ми надаємо - це акти виконаних робіт. Щоб їх закрити, технагляд дає свої зауваження, вимагається обсяг і якість робіт. Технагляд зі свого боку контролює кожен об'єкт, ми контролюємо цінову політику - щоб усе відповідало вимогам контракту. А що ми зараз маємо? Нам готові надати акти, але вони не корелюється з контрактом, виникли додаткові роботи, збільшення обсягів матеріальних ресурсів. Тобто, підписуючи такий акт (у чому й затримка), ми порушуємо контракт у подальшому. У нас є така критична ситуація, є певна невідповідність - тому акти ми й не можемо підписати. А якщо немає актів – ми не можемо їх подати (на фінансування – ред.). На жаль, виникла така технічна пауза, усі сторони розуміють, що треба погодити певні питання, укласти нові угоди до контракту, які б відповідали сучасному стану.

- За вашими відчуттями, за вашим спілкуванням із банком: скільки ще триватиме ця технічна пауза?

- Не можу сказати… у банку сказали, що це на цьому тижні все вирішується. Банк має безпосередньо поспілкуватись із консультантом.

Кому пішли гроші?

- Якщо всі ці погодження будуть, коли очікується другий транш фінансування?

- Зараз йде авансування в рамках контракту.

- Але ж авансування вже було...

- Вони частково використали авансування. Підрядники взяли не всю суму (я кажу про генерального підрядника) - взяли частину авансового фінансування.

- Яку суму коштів ви (тобто КМЕК) перерахували за виконані роботи - із отриманих двох мільйонів євро?

- Ми перерахували всю цю суму, але є можливість взяти ще: контрактом передбачено до 30% авансування, взяли 20%.

Батькам уже не треба платити замість банку

- Найцікавіше питання, яке мене привело до вас: раптом ми дізналися, що в дитячому садочку № 78 батьки роблять відкоси за свої гроші. Але ці роботи були передбачені в усьому обсязі робіт. То на якій підставі гроші здають батьки? Адже тут виникають корупційні ризики: хто і як закриватиме в цьому випадку акти виконаних робіт?

- Дивіться, чому це батьки так вирішили: батьки турбуються про дітей. Якщо немає відкосів - є протяги, не можуть прийняти санепідемстанція, пожежники… Ми пояснили, що це не зовсім коректно, тому що є проєкт, є відповідні умови. Ми розмовляли з підрядником - вони це розуміють. Ці відкоси не підуть в оплату. Коли закриваються акти, надається виконавча схема.

- Але ж тоді треба знову вносити додаткові зміни в документацію, про які ви вже говорили, і це знову затримка, технічна пауза.

- Та ні - якби було збільшення, то треба «влізти» в бюджет. А це - зменшення, кошти будуть перерозподілені. Вони повинні на цьому об'єкті залишитися: будуть якісь обсяги додаткових робіт. Адже контрактом передбачені не лише енергоефективні заходи, а, наприклад, відновлення відмостки, виконання робіт. Усі додаткові кошти нікуди не подінуться - вони будуть зекономлені або будуть спрямовані на цей же об'єкт.

- У мене є інформація від управління освіти про те, що технічний нагляд (комунально-виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» - прим.) заборонив робити відкоси за гроші батьків.

- Ми теж заборонили. Але як можна заборонити щось особі, яка тобі не підпорядковується? Які важелі впливу на батьків?.. Впливу на батьків немає.

Про репутацію та зв’язки підрядників

- У понеділок (20 вересня - ред.) з'явилася інформація про те, що у справі термомодернізації внесені відомості в ЄРДР і відкрите кримінальне провадження за заявою активіста. Що ви можете сказати з цього приводу, як прокоментувати?

- (Пауза) Усе це нісенітниця, плітки, чутки … я не розумію, про які документи йде мова - названа причина «можлива підробка офіційних документів» - як це «можлива»?

- Чи перевіряєте ви свого генпідрядника на предмет його розрахунків із субпідрядниками? Це важливе питання.

- Взагалі, маємо можливість перевіряти, але поки що питання не виникали.

- Ви сказали, що генеральним підрядником є «ММС «Арт-Проже». Але на будівельних майданчиках ми бачимо назву ще однієї організації - «Енкі констракшн», яка здійснює авторський нагляд. Що саме ця фірма робить?





- Ця компанія була заявлена як головний підрядник нашого генпідрядника, і ця компанія розробляла проєктну документацію. Що таке авторський нагляд? Це перевірка робіт на відповідність запроєктованому, це передбачено законодавством, і вони повинні перевіряти, контролювати. У тому числі (коли виникає необхідність) - внести зміни до проєкту.

- А матеріалами, постачанням, закупівлею вона займається чи ні?

- Знаю, що займалася: вони закуповували і обладнання для вентиляції, є така інформація.

«Усе, що було розпочато, буде завершено»: обіцянки

- За вашим прогнозом, коли будуть завершені роботи по дитячих садках? Адже зараз 11 дитсадків фактично паралізовано, ця інформація офіційна, вона пролунала на освітянській депутатській комісії.

- Уже менше.. У центрі, в 11-му дитсадку, наскільки мені відомо, завершені роботи... Ми очікували, що по фінансуванню погодження з банком завершиться на початку вересня. Але трохи змістилися - на цей тиждень. З боку генпідрядника все готово, набраний персонал.

- Про які строки можна зараз говорити?

- Строки такі: це початок опалювального сезону.

- І дитсадки, і школи?

- Так, усе, що було розпочато, буде завершено.

- У понеділок (20 вересня - ред.) пролунала інформація, що школа №28 навіть займається в підсобних приміщеннях.

- У 28-й школі був дуже великий обсяг робіт по заміні вікон. Завершення фінансування якраз припало на початок робіт по відкосах. Ми спілкуємося з підрядниками. Завдання - вирішити все якомога швидше і не починати інші об'єкти, доки не будуть завершені розпочаті. Іншого шляху немає, все буде завершено, і всі сторони проєкту це розуміють.

- Напевне, ви також знаєте, що є кримінальна справа, пов'язана принаймні з одним підрядником, який працює у Кременчуці - «Енкі констракшн», це кримінальна справа у Дніпрі.

- Я не слідкував, деталей не знаю.

- Вас не бентежить ця справа?

- Зараз усе в такій стадії, що треба вирішувати те, що є. Те, що там відбувається, не впливає на виконання робіт. Я спілкувався з підрядником - проблем нема, так само телефонував до Дніпра - там все теж виконується. Цей проєкт не стоїть у них і не буде стояти у нас.