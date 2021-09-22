Вилучення, пенальті та джокер: «Кремінь» завоював 10 очок в ДЮФЛУ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 308

За кілька днів наші хлопці вдома приймуть полтавську «Ворсклу»

Цими вихідними відбувся 3-й тур Дитячо-юнацької футбольної ліги України у Вищій лізі, де грають кременчуцькі команди «Кремінь». Наші хлопці здобули три перемоги та розписали одну мирову на виїзді. За один тур «синьо-білі» здобули 10 очок, це поки найкращий показник з початку чемпіонату.

U-17 МДЮСШ (Дніпро) - «Кремінь» - 1:4

Вихованці Олександра Янковського у важкому протистоянні з пенальті та забитими голами у другому таймі завоювали перемогу.

U-16 «Кремінь» - «Аметист-2001» - 3:0

Голи: Неборак 4, Черненко 17, 48

«Кремінь»: Заїченко, Горобець, Покась (к), Аверянов, Степанов, Пігарєв, Ковальов (Клепко, 45), Оксененко (Іванов, 48), Курило (Курченко, 60), Черненко, Неборак. Запасні: Купліванчук, Шаргулєнко, Кузнєцов. Тренер: Олександр Зозуля

«Аметист-2001»: Живолук, Терентєв, Ладатко, Максименко, Трофимов (к), Цуканов, Рєпін (Максимов, 41), Склярук (Гаращенко, 69), Гагарін (Косов, 17), Безклинський (Хижняк, 69), Фокін (Небесний, 64). Запасні: Васецький, Алексюк, Гіщук, Саєнко. Тренер: Ярослав Здирко

Вихованці Олександра Зозулі в рідних стінах здобули першу перемогу в чемпіонаті. Цікаво, що гравець «Кременя» Іван Заїченко на 40 хв отримав червону за фол останньої надії, а у другому таймі вилучили гравця «Аметист-2001».

Підтримати юних футболістів прийшли і дівчата, які всю ніч готували сюрприз - банер «Кремінь».

U-15 МДЮСШ (Дніпро) - «Кремінь» - 1:1

«Кременю» 2007 цього разу важко йшла гра. У вихованців Сергія Мурадяна не йшла гра, нашим хлопцям не вистачало завершального удару, щоб забити та взяти гру під свій контроль.

U-14 «Кремінь» - «Аметист-2001» - 8:1 (3:0)

Голи: Столяж 2, Старушко 23, Гажалов 27,60, Горбачов 47, Маляренко 53, Куницький 62, 64 - Дегтяренко 70

«Кремінь»: Балязін, Опришко, Столяж (Погорільцев, 54), Сокур (Іванов, 62), Бабич (Чудик, 62), Кійло (Діхтяр, 54), Горбачов (Куницький, 48), Маляренко (Гайдук, 57), Троян (Богдан, 48), Старушко (к), Гажалов. Запасні: Нощенко. Тренер: Антон й Олександр Диндіков

«Аметист-2001»: Зороляк, Юрескул, Солодкий, Гончаров, Мазур, Похилий (Лебедєв, 65), Балаклєєц (Пилипенко, 62), Дарієнко (Волощук, 57), Атанасов (Шевченко, 67), Гонта (Сенюк, 68), Дегтяренко (к). Запасні: Гетманенко

Вихованці Антона й Олександра Диндікових вдома «рознесли» суперника. У першому таймі наші хлопці вели з рахунком 3:0, а після перерви їх не можливо було зупинити. Натомість «Аметист-2001» зміг відповісти лише голом престижу.

26 вересня вихованці Олександра Янковського та Сергія Мурадяна вдома приймуть полтавську «Ворсклу». Початок ігор о 12.00 та 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Ще дві команди «Кремінь» вирушать до Краматорська.