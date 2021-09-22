Де відключатимуть електроенергію в Кременчуці 23 вересня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 509

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах та трансформаторних підстанціях

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться 23 вересня. Основна причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

просп. Свободи, 23-39/43;

вул. Тараса Бульби, 6, 4;

вул. Володимира Великого, 16, 18, 20/2;

пров. Героїв Бресту, 47.

З 6.00 до 19.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:

вул. Олексія Древаля, 71-112;

вул. Мечнікова;

вул. Нечуй-Левицького;

вул. Басейна;

вул. Кронштадська 1, 2, 4;

вул. М.Кучми 61-92;

вул. Воєнна 1/37;

вул. Деповська 63-94;

вул. Силікатна 1/19 - 16;

вул. Олеся Гончара;

вул. Маршала Говорова, 21-43;

вул. Редутна, 54-92;

вул. Військова 18/56

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Петровськи;

пров. Новоіванівський 1/3, 4;

туп. Сонячний;

туп. Канєвський.

З 14.00 до 17.00 відключать світло за адресами: