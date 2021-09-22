Де відключатимуть електроенергію в Кременчуці 23 вересня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах та трансформаторних підстанціях
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться 23 вересня. Основна причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- просп. Свободи, 23-39/43;
- вул. Тараса Бульби, 6, 4;
- вул. Володимира Великого, 16, 18, 20/2;
- пров. Героїв Бресту, 47.
З 6.00 до 19.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:
- вул. Олексія Древаля, 71-112;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нечуй-Левицького;
- вул. Басейна;
- вул. Кронштадська 1, 2, 4;
- вул. М.Кучми 61-92;
- вул. Воєнна 1/37;
- вул. Деповська 63-94;
- вул. Силікатна 1/19 - 16;
- вул. Олеся Гончара;
- вул. Маршала Говорова, 21-43;
- вул. Редутна, 54-92;
- вул. Військова 18/56
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Петровськи;
- пров. Новоіванівський 1/3, 4;
- туп. Сонячний;
- туп. Канєвський.
З 14.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50-4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Б.Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року, 16/64;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний, 7-33.