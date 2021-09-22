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Де відключатимуть електроенергію в Кременчуці 23 вересня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 509

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах та трансформаторних підстанціях

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться 23 вересня. Основна причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • просп. Свободи, 23-39/43;
  • вул. Тараса Бульби, 6, 4;
  • вул. Володимира Великого, 16, 18, 20/2; 
  • пров. Героїв Бресту, 47.

З 6.00 до 19.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 71-112;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нечуй-Левицького;
  • вул. Басейна;
  • вул. Кронштадська 1, 2, 4;
  • вул. М.Кучми 61-92;
  • вул. Воєнна 1/37;
  • вул. Деповська 63-94;
  • вул. Силікатна 1/19 - 16;
  • вул. Олеся Гончара;
  • вул. Маршала Говорова, 21-43;
  • вул. Редутна, 54-92;
  • вул. Військова 18/56
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Петровськи;
  • пров. Новоіванівський 1/3, 4;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Канєвський.

З 14.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Перемоги, 12-64;
  • вул. Гоголя, 7-21;
  • вул. Академіка Маслова, 32/15;
  • вул. Софіївська, 2/50-4;
  • вул. Троїцька, 5-18;
  • вул. Б.Хмельницького, 4-10;
  • вул. 1905 року, 16/64;
  • пров. Коцюбинського, 6-20;
  • пров. Лісний, 7-33.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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