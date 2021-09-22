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Боксер Віктор Вихрист вийде в андеркарті рубки Ф'юрі – Вайлдер

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 506

 

Також у боксера зміни в родині - народився син

Український боксер Віктор Вихрист (7-0, 5 КО) повернеться на ринг 9 жовтня. Непереможний супертяж проведе бій проти американця Майка Маршала (6-1-1, 4 КО) в Лас-Вегасі в андеркарті бою Ф'юрі – Вайлдер. Віктор проведе 8-раундовий рейтинговий бій в суперважкій вазі (понад 90,7 кг).

Боксери повинні були зустрітися ще 24 липня, але вечір боксу скасували через коронавірус у Тайсона Ф'юрі «Циганського короля». Втім, буквально відразу поєдинок за титул чемпіона WBC отримав нову дату.

Цікаво, що напередодні бою, на початку вересня, дружина Віктора Альона Вихрист народила ще одного синочка. 

Поповнення в родині чемпіона: у боксера Віктора Вихриста народилася дитина
 


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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Віктор Фауст Вихрист
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