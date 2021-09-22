Боксер Віктор Вихрист вийде в андеркарті рубки Ф'юрі – Вайлдер

Український боксер Віктор Вихрист (7-0, 5 КО) повернеться на ринг 9 жовтня. Непереможний супертяж проведе бій проти американця Майка Маршала (6-1-1, 4 КО) в Лас-Вегасі в андеркарті бою Ф'юрі – Вайлдер. Віктор проведе 8-раундовий рейтинговий бій в суперважкій вазі (понад 90,7 кг).
Боксери повинні були зустрітися ще 24 липня, але вечір боксу скасували через коронавірус у Тайсона Ф'юрі «Циганського короля». Втім, буквально відразу поєдинок за титул чемпіона WBC отримав нову дату.
Цікаво, що напередодні бою, на початку вересня, дружина Віктора Альона Вихрист народила ще одного синочка.
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