Тренер ХК «Кременчук» Дмитро Христич - директор чемпіонату України з хокею з шайбою

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 240

Про це стало відомо під час засідання Ради Федерації

Найрезультативніший українець в історії НХЛ Дмитро Христич обійняв пост директора чемпіонату України з хокею з шайбою в прийдешньому сезоні 2021/2022. Про це стало відомо під час засідання Ради Федерації.

Дмитро Христич працюватиме над організацією національної першості разом зі Спортивним комітетом і Спортивною дирекцією Федерації.

Нагадаємо, що ексгравець НХЛ є вихованцем київського «Сокола». Із 1990 до 2002 років виступав у НХЛ, зокрема, у клубах «Вашингтон Кепіталз», «Лос-Анджелес Кінгз», «Бостон Брюінз» та «Торонто Мейпл Ліфс». Двічі брав участь у Матчі всіх зірок НХЛ.

У 1990 році він виграв золото чемпіонату світу в складі збірної СРСР. Також представляв національну команду України на світових першостях 2001-2003 років і на зимових Олімпійських іграх 2002-го року в Солт-Лейк-Сіті.