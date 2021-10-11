Кременчуцька письменниця Дарина Гнатко презентувала свої книги у бібліотеці

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8 жовтня у відділі абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулась творча зустріч письменниці Дарини Гнатко з кременчужанами.

На зустрічі кременчуцька письменниця, дипломант Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Дарина Гнатко (Юлія Іргізова) презентувала свої книги, поспілкувалася з читачами, відповіла на їх запитання, поділилася секретами написання книг та роздала охочим автографи.

Книги кременчужанки видаються «Клубом сімейного дозвілля», зараз там є вже 10 романів Дарини: «Емма. Історія одного падіння», «Лора. Історія одного божевілля», «Восьма жертва», «Притулок семи вітрів», «Скеля червоного сонця», «Гніздо Кажана», «Тінь аспида», «Мазуревичі», «Проклята краса» та «Катерина». У деяких з них можна буквально «пройтися» кременчуцькими вулицями, в інших - дія відбувається на Полтавщині.

Серед шанувальників таланту письменниці виявився і бібліотечний кіт;)