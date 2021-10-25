Родина Срібних з Кременчука потребує допомоги у боротьбі з гепатитом та COVID-19

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 083 Коментарів: 1

Родина кілька років бороться з онкологією; нещодавно хлопчику зробили пересадку

Кременчуцька родина Срібних потребує фінансової підтримки. Юлія Срібна – активна мама, яка виховує та ставить на ноги дітей, при цьому бере участь у благодійних акціях. Так, нещодавно жінка бігала в благодійному марафоні, щоб допомогти лікарні у Полтаві.

Наразі допомоги потребують її рідні. Її мама з татом борються із коронавірусом. Як розповіла волонтерка Тетяна Ященко, мама Юлії під час блоку хіміотерапії у Полтаві заразилася ковідом. Про те, що жінка захворіла, дізналася вдома й у підсумку захворів тато.

- Юля узнала об этом, когда находилась с Егором в Полтавском отделении онкогематологии, где был подтверждён предварительно поставленный в Кременчуге диагноз, гепатит Б. Юля только недавно осуществила свою мечту, приняла участие в нашем благотворительном полумарафоне, ей очень хотелось тоже внести свой вклад в помощь детям, но через два дня после забега снова пришлось оказаться в отделении онкогематологии в Полтаве. Егор прошёл трансплантацию костного мозга от сестрички и, слава богу, всё хорошо, пусть так и будет всегда! - написала Тетяна Ященко.

Для лікування гепатиту в Єгора необхідні дороговартісні препарати, а також для лікування бабусі та дідуся від коронавірусу.

- Они давно продали всё, что могли, чтобы вылечить бабушку от онкологии, и по максимуму не просить о помощи людей, но сейчас ситуация SOS! Любая сумма даст возможность семье продержаться до выздоровления самых родных и любимых людей, - додала волонтерка.

Карта ПриватБанку: 4149 4991 2432 5448 (Срібна Юлія)