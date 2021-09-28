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Кременчук, Благодійність

Стало відомо скільки коштів зібрали на благодійному забігу «Skoda Kremenchuk Half Marathon»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 362

 

Виручені кошти підуть на підтримку діток, які боряться з онкологією

На благодійному забігу «Skoda Kremenchuk Half Marathon», який об'єднав близько пів тисячі кременчужан, вдалося зібрати понад 100 000 грн. Усі зібрані кошти під час благодійного забігу передадуть на потреби Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології, в якому лікуються діти з усієї області.

Біг заради життя: кременчужани провели благодійний забіг «Skoda Kremenchuk Half Marathon»

Як розповіла волонтерка Тетяна Ященко на даний момент у полтавському обласному відділенні онкогематології знаходиться 4 діток з Кременчука. Загалом з Полтавської області з раком бореться 23 дитини.

- Приношу особисто свої вибачення, і хочу проінформувати Вас, що якби цей півмарафон проходив десь у парку і вам було б комфортно їхати без пробок, ви б не дізналися про те, що:

  • У Кременчуці є діти які хворіють на рак!
  • У Полтавській області єдине дитяче відділення онкогематології і воно знаходиться в Полтаві!
  • У Кременчуці не лікують дітей з онкологією, анемією і тромбоцитопенією, лімфомою, лейкозом, пухлинами голови, нирок, нейробластома, таких дітей вважають полтавськими!
  • Це відділення не обласне, а полтавське і фінансується не з обласного бюджету, а полтавського, але діти лікуються з усієї Полтавської області і я вдячна, що лікарі  у Полтавській клінічної лікарні не ділять свої або чужі, вони лікують і рятують життя, наскільки це в їх силах і можливостях.
  • Цей півмарафон організований, щоб допомогти лікарям рятувати наших з вами дітей, якщо не дай Бог комусь там прийдеться лікуватися, - поділилася волонтерка Тетяна Ященко на своїй сторінці в фейсбуці. 

Тетяна Ященко (на фото у червоному) особисто допомагала учасникам змагань, адже особисто відчула як це вести боротьбу з онкологією

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: благодійність допомога біг онкологія рак
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