Стало відомо скільки коштів зібрали на благодійному забігу «Skoda Kremenchuk Half Marathon»

На благодійному забігу «Skoda Kremenchuk Half Marathon», який об'єднав близько пів тисячі кременчужан, вдалося зібрати понад 100 000 грн. Усі зібрані кошти під час благодійного забігу передадуть на потреби Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології, в якому лікуються діти з усієї області.
Як розповіла волонтерка Тетяна Ященко на даний момент у полтавському обласному відділенні онкогематології знаходиться 4 діток з Кременчука. Загалом з Полтавської області з раком бореться 23 дитини.
- Приношу особисто свої вибачення, і хочу проінформувати Вас, що якби цей півмарафон проходив десь у парку і вам було б комфортно їхати без пробок, ви б не дізналися про те, що:
Тетяна Ященко (на фото у червоному) особисто допомагала учасникам змагань, адже особисто відчула як це вести боротьбу з онкологією
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