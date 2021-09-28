Кременчуцьких освітян Родькіна і Драгобецького нагородили «За заслуги перед містом»

На сесії Кременчуцької міської ради викладачам КрНУ вручили нагороди «За заслуги перед містом». Нагороди за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток нашого міста, високі професійні якості та досягнення вручив почесні знаки «За заслуги перед містом» отримали Володимир Драгобецький та Дмитро Родькін.
Володимир Драгобецький – завідувач кафедри «Технологія машинобудування» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,професора, Заслужений діяч науки і техніки України.
Дмитро Родькін – завідувач кафедри «Систем автоматичного управління і електроприводу» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.
На жаль, через стан здоров'я замість Дмитра Родькіна нагороду отримав його учень Сергієнко, а Володимира Драгобецького нагородять до 100 річниці університету.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.