Кременчуцьких освітян Родькіна і Драгобецького нагородили «За заслуги перед містом»

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На сесії Кременчуцької міської ради викладачам КрНУ вручили нагороди «За заслуги перед містом». Нагороди за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток нашого міста, високі професійні якості та досягнення вручив почесні знаки «За заслуги перед містом» отримали Володимир Драгобецький та Дмитро Родькін.

Володимир Драгобецький – завідувач кафедри «Технологія машинобудування» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,професора, Заслужений діяч науки і техніки України.

Дмитро Родькін – завідувач кафедри «Систем автоматичного управління і електроприводу» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

На жаль, через стан здоров'я замість Дмитра Родькіна нагороду отримав його учень Сергієнко, а Володимира Драгобецького нагородять до 100 річниці університету.

- Вдячний за те, що фактично ця нагорода - визнання освітянської та наукової спільноти нашого міста. Спільнота дуже потужна та знана не лише в Україні, а й далеко за її межами, - зауважив Сергієнко.