Німа енергоефективність: Малецький заборонив підлеглому коментувати, як йдуть ремонти у зачинених дитсадках

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 885 Коментарів: 2

Звіту директора КМЕК Вадима Качана на сесії депутати також не почули — лише отримали папірець



На сесії Кременчуцької міської ради 28 вересня депутатка Лариса Гориславець виступила із депутатським запитом, який стосується термомодернізації у 11 зачинених дитсадках. Запит мав назву «Про оприлюднення інформації щодо проєкту енергоефективності за кошти ЄБРР та прозорого і систематичного звітування перед депутатами і громадою про перебіг проєкту».







Зокрема, Лариса Гориславець просила надати роз'яснення щодо ходу проєкту (зокрема, щодо термінів виконання робіт по кожному об'єкту) а також документи:

які підтверджують перерахунок коштів генеральному підряднику ;

договори між замовником робіт — КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК) та ЄБРР;

договори між КМЕК та генеральним підрядником — ТОВ КП «ММС «Арт-Проже» та інші документи.

Повний текст запиту можна завантажити тут:

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Як мер заборонив підлеглому відкривати рота

Мер Кременчука Віталій Малецький попросив підтримати запит, але з обумовкою, що вся інформація, яка повинна міститися у відкритих джерелах щодо цього проєкту, оприлюднена.

- Обтяжувати додатковими звітами переможців тендеру ми не можемо, - заявив він, пославшись на те, що це (нібито) буде порушенням процедур ЄБРР.

Коментуючи ситуацію із зачиненими дитсадками, Віталій Малецький вже не вперше поклав провину за це на підрядників. За його словами, вікна вставлені неякісно (тому й не підписані акти виконаних робіт), а будівельники «приїхали, щоб більше заробити».

Лариса Гориславець запропонувала послухати одного з будівельників прямо на сесії — зв'язатися з нам вайбером. Та мер Малецький цю пропозицію відкинув. Як відкинув і пропозицію послухати на сесії доповідь директора КМЕК Вадима Качана — це пропонували депутати Гориславець, Плескун, Лазоренко. Депутатка Гориславець нагадала, що відповідне протокольне доручення давала бюджетна комісія (її очолює Олександр Плескун).

Олександр Плескун заявив: договір щодо термомодернізації виконується неякісно. Та нагадав, що міський бюджет два роки ніс додаткові витрати, пов'язані з несвоєчасним використанням кредиту від ЄБРР. Він наполягав на доповіді керівника КМЕК.

Натомість міський голова Віталій Малецький був категорично проти того, щоб Вадим Качан особисто доповідав депутатам. І повідомив, що бюджетна комісія просила інформацію: от КМЕК і надало її в письмовому вигляді. Мовляв — усі депутати можуть взяти цю інформацію та ознайомитися.

При цьому мер додав, звертаючись до директора КМЕК Вадима Качана:

- Вадим присутній в залі, він готовий коментувати. Але я вас дуже прошу, Вадим, навчіться діловодству, перш за все, і не роздавайте наліво-направо коментарів. Тому що все, що ви скажете, буде використано проти вас... Всі відповіді колегам-журналістам — лише в письмовому вигляді, виключно. Тому що ви там наговорите, потім отакий матеріал — я читаю, за голову хватаюсь... Треба обмежувати себе.

Де гроші? Депутати вимагають звіту

Лариса Гориславець нагадала меру, що закон про інформацію передбачає (у тому числі) усні коментарі.

- Отже, колеги-депутати, ви бачите, яке ставлення керівника енергосервісної компанії до вимог депутатів і до бажання чути відповіді, а не слухати плітки і чутки, які ходять навколо цього проєкту енергозбереження. Бажання діалогу немає. І я хочу сказати останнє щодо цього проєкту. У цій залі мене та мою організацію (ГО «Європейський клуб» - ред.) називали грантоїдами. Так от я хочу сказати, що ми зараз можемо спостерігати за процесами, які (ну, нема в нас доказів) — поза нашими спинами називаються «грантокрадство», «грантокради». І ми не знаємо, куди пішли гроші!

Мер попросив «підбирати лексику» - натомість головні питання про те, куди ж саме пішли гроші та коли роботи будуть виконані — під час сесії так і залишилися без відповіді.

Запит Гориславець колеги підтримали. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун наполягає на тому, щоб керівник КМЕК окремо прозвітував на засіданні бюджетної комісії. Виявили бажання приєднатися до цього засідання комісія з питань освіти і фракція «Рідне місто». На бік мера під час цієї дискусії щодо звіту став керівник юридичного департаменту виконкому та депутат міськради Валерій Мірошниченко. Він нагадав про регламент та процедуру звітування на сесії керівника КП...

Від редакції: спостерігаючи за ходом сесій міськради, ми бачили й інші приклади: коли мер просив керівників КП дати пояснення під час сесії — і вони такі пояснення давали. Та не в цьому випадку, коли діалогу та публічних пояснень про перспективи ремонтів у 11 зачинених дитсадках чомусь не бажає міський голова. І власноруч провалює комунікацію з громадою — слідом за проваленими термінами утеплення дитсадків. При тому що громаді повертати кредит ЄБРР 13 років.