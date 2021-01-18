Великий «теплий кредит»: як Кременчук заплатив 705 тисяч гривень «за повітря»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 652

Позику на утеплення будівель від ЄБРР місто ще не отримало, але вже віддало гроші за резервування цього кредиту – і готується віддавати ще

Теплий кредит» досі не запустили в роботу





Кременчук взявся за проєкт підвищення енергоефективності 66 громадських будівель. Передбачається термомодернізація будівель шкіл, дитсадків, медзакладів.





Загальна сума кредитування складає 7,5 млн євро із них:

6 млн євро - кошти Європейського банку реконструкції та розвитку

1,5 млн євро – кредит від Фонду чистих технологій.

Нагадаємо, повна вартість проєкту оцінюється в 10,5 млн євро, із них 9 – кредит разом з грантом від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР. Ще 1,5 млн євро має докласти міський бюджет.









Строк кредитування – 13 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашений рівними піврічними платежами після завершення пільгового періоду, що становить 3 роки.





Жодна копійка із суми, яку виділяє ЄБРР ще не використана – кредит не запустили в роботу. Проте місто уже заплатило у 2020 році 705 тисяч гривень за резервування кредиту, а нещодавно ще 5 тис грн за юридичні послуги. Така інформація прозвучала на засіданні бюджетної депутатської комісії 22 січня. Як пояснила віцемер з фінансів Тетяна Неіленко, пільговий період (коли можна було не платити відсотки) уже закінчився. Річ у тім, що документи на кредитування підписані ще в 2018 році.

Наразі ж у 2021 році планується розпочати залучення кредиту траншами – по 2,5 млн євро: коли буде використаний перший транш, ЄБРР дасть другий.

- Це дуже «гарно». Кошти ми не отримали. Ми їх не використовували. Хай директор пояснить, які були причини не використання коштів у 2020 році, - ці питання голова бюджетної депкомісії Олександр Плескун адресував директору КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадиму Качану.





До речі, саме це підприємство займалося залученням кредиту – КМЕК свого часу спеціально створили задля цієї місії.













Планували, але не вийшло...





- Ми, дійсно, планували (і для цього всі були підстави),щоб зробити першу вибірку по авансуванню цього контракту у грудні минулого року. Але є певні обставини і пункти договору, які треба виконати, щоб отримати першу вибірку, - пояснив Вадим Качан.





За його словами, за результатами тендеру (він проходив за умовами ЄБРР) визначили підрядника. І він мав виконати певні заходи: укласти страхові договори, а також надати банківську гарантію. Але підрядник не встиг зробити цього до кінця року – документи будуть готові до 15 січня, запевнив Вадим Качан. Та пообіцяв, що на цьому тижні будуть подані ЄБРР документи на авансування у розмірі 20% від контракту.





- Тендер на виконання виграла азербайджанська компанія «ART-PROJE» (ТОВ «АРТ-ПРОЖЕ). Вона вже відкрила місцеве представництво у Кременчуці, - поінформував Вадим Качан.





Депутат Плескун поцікавився ще: яку відповідальність нестиме підрядник за затримку? На це Вадим Качан відповів, що підрядник уже займається проєктуванням, незважаючи на те, що фінансування за кредитом ще немає.





Плескуна така відповідь не влаштувала, оскільки місто вже заплатило 705 тис грн за кредитування, не отримавши його. І бюджетна комісія дала доручення: підготувати на надати повну інформацію за цим кредитом.









Місто готується цьогоріч віддати за кредит 26 млн грн









Відповідно до проєкту Програми управління місцевим боргом, яку мають затвердити на сесії Кременчуцької міськради, погашення основної суми кредиту в цьому році планується двома платежами: 16 квітня і 16 жовтня на загальну суму 500 тис євро. Сплату відсотків – також двічі на рік: 16 квітня і 16 жовтня.

На обслуговування кредиту, який до цього часу не запущений в роботу, у поточному році піде 26 млн грн з бюджету – так сказано у проєкті Програми управління місцевим боргом. Ця інформація чомусь не стикується з останнім рішенням міськради, яке ухвалили у грудні минулого року. Зокрема, йшлося про пільговий період кредитування – 3 роки і перенесення платежів за тілом кредиту із 2021 року на 2029 рік. Ось що говорилося у Пояснювальній записці:





Щось незрозуміло коїться з «великим теплим кредитом»… Чекаємо повну інформацію, яку запросив голова бюджетної комісії.



