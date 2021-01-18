Великий «теплий кредит»: як Кременчук заплатив 705 тисяч гривень «за повітря»

Позику на утеплення будівель від ЄБРР місто ще не отримало, але вже віддало гроші за резервування цього кредиту – і готується віддавати ще
Кременчук взявся за проєкт підвищення енергоефективності 66 громадських будівель. Передбачається термомодернізація будівель шкіл, дитсадків, медзакладів.
Загальна сума кредитування складає 7,5 млн євро із них:
Нагадаємо, повна вартість проєкту оцінюється в 10,5 млн євро, із них 9 – кредит разом з грантом від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР. Ще 1,5 млн євро має докласти міський бюджет.
Строк кредитування – 13 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашений рівними піврічними платежами після завершення пільгового періоду, що становить 3 роки.
Жодна копійка із суми, яку виділяє ЄБРР ще не використана – кредит не запустили в роботу. Проте місто уже заплатило у 2020 році 705 тисяч гривень за резервування кредиту, а нещодавно ще 5 тис грн за юридичні послуги. Така інформація прозвучала на засіданні бюджетної депутатської комісії 22 січня. Як пояснила віцемер з фінансів Тетяна Неіленко, пільговий період (коли можна було не платити відсотки) уже закінчився. Річ у тім, що документи на кредитування підписані ще в 2018 році.
Наразі ж у 2021 році планується розпочати залучення кредиту траншами – по 2,5 млн євро: коли буде використаний перший транш, ЄБРР дасть другий.
До речі, саме це підприємство займалося залученням кредиту – КМЕК свого часу спеціально створили задля цієї місії.
За його словами, за результатами тендеру (він проходив за умовами ЄБРР) визначили підрядника. І він мав виконати певні заходи: укласти страхові договори, а також надати банківську гарантію. Але підрядник не встиг зробити цього до кінця року – документи будуть готові до 15 січня, запевнив Вадим Качан. Та пообіцяв, що на цьому тижні будуть подані ЄБРР документи на авансування у розмірі 20% від контракту.
Депутат Плескун поцікавився ще: яку відповідальність нестиме підрядник за затримку? На це Вадим Качан відповів, що підрядник уже займається проєктуванням, незважаючи на те, що фінансування за кредитом ще немає.
Плескуна така відповідь не влаштувала, оскільки місто вже заплатило 705 тис грн за кредитування, не отримавши його. І бюджетна комісія дала доручення: підготувати на надати повну інформацію за цим кредитом.
Відповідно до проєкту Програми управління місцевим боргом, яку мають затвердити на сесії Кременчуцької міськради, погашення основної суми кредиту в цьому році планується двома платежами: 16 квітня і 16 жовтня на загальну суму 500 тис євро. Сплату відсотків – також двічі на рік: 16 квітня і 16 жовтня.
На обслуговування кредиту, який до цього часу не запущений в роботу, у поточному році піде 26 млн грн з бюджету – так сказано у проєкті Програми управління місцевим боргом. Ця інформація чомусь не стикується з останнім рішенням міськради, яке ухвалили у грудні минулого року. Зокрема, йшлося про пільговий період кредитування – 3 роки і перенесення платежів за тілом кредиту із 2021 року на 2029 рік. Ось що говорилося у Пояснювальній записці:
Щось незрозуміло коїться з «великим теплим кредитом»… Чекаємо повну інформацію, яку запросив голова бюджетної комісії.