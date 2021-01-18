П'яний кременчужанин на іржавому ВАЗі крив матом патрульних, які його зупинили

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 1 046 Коментарів: 1

П'яний кременчужанин на іржавому ВАЗі крив матом правоохоронців, які його зупинили. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 24 січня близько 23.00 на на вулиці Героїв України.





На керманича, який порушував правила дорожнього руху, поскаржилися містяни. Вони припустили, що водій може бути нетверезим. Правоохоронці, які приїхали на виклик, дійсно помітили ознаки алкогольного сп’яніння у чоловіка. Проте пройти процедуру освідування він категорично відмовився. Посвідчення водія у керманича не було.









Коли патрульні почали оформлювати адмінматеріали, чоловік став поводитись агресивно і лаятися. На зауваження він не реагував. Дебошира затримали та доставили до відділення поліції.