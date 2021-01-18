П'яний кременчужанин на іржавому ВАЗі крив матом патрульних, які його зупинили

Чоловік не мав посвідчення водія
П'яний кременчужанин на іржавому ВАЗі крив матом правоохоронців, які його зупинили. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 24 січня близько 23.00 на на вулиці Героїв України.
На керманича, який порушував правила дорожнього руху, поскаржилися містяни. Вони припустили, що водій може бути нетверезим. Правоохоронці, які приїхали на виклик, дійсно помітили ознаки алкогольного сп’яніння у чоловіка. Проте пройти процедуру освідування він категорично відмовився. Посвідчення водія у керманича не було.
Коли патрульні почали оформлювати адмінматеріали, чоловік став поводитись агресивно і лаятися. На зауваження він не реагував. Дебошира затримали та доставили до відділення поліції.
Патрульні склали на нього адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою без відповідних документів) та ст. 173 (хуліганство) КУпАП.
Автор: Юлия Волынская
Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука