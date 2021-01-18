Де й о котрій 26 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
26 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Ігоря Сікорського, 3-37;
- вул. Ракетна, 9;
- вул. Рокосовського, 64а-59;
- вул. Ломоносова, 2-Б, 2-В;
- просп. Свободи, 46;
- вул. Дмитра Демидюка, 10-42;
- вул. 8-го Березня, 52-70;
- вул. Махоркова, 9-24;
- вул. Шевченка, 92-119;
- вул. Ткаченка, 48-73;
- пров. Марії Раскової, 3-26;
- пров. Прорізний, 17-37.