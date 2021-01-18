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Кременчук

Де й о котрій 26 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 656

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

26 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Ігоря Сікорського, 3-37;
  • вул. Ракетна, 9;
  • вул. Рокосовського, 64а-59;
  • вул. Ломоносова, 2-Б, 2-В;
  • просп. Свободи, 46;
  • вул. Дмитра Демидюка, 10-42;
  • вул. 8-го Березня, 52-70;
  • вул. Махоркова, 9-24;
  • вул. Шевченка, 92-119;
  • вул. Ткаченка, 48-73;
  • пров. Марії Раскової, 3-26;
  • пров. Прорізний, 17-37.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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