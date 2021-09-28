Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Надзвичайні новини

Патрульні зупинили кременчужанина, який сів за кермо п'янішим за норму у 17 разів

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 381 Коментарів: 1

 

Загалом з початку тижня охоронці порядку виявили 7 водіїв з ознаками сп’яніння

28 вересня, близько 21.00, охоронці порядку зупинили ВАЗ за порушення правил дорожнього руху, повідомляє пресслужба поліції.

Під час спілкування з 47-річним керманичем, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 3,3‰, що майже у 17 разів перевищує допустиму норму. До того ж патрульні з'ясували, що останній вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення.

Поліцейські склали на керманича адміністративні матеріали:

  • за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння);
  • за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Загалом з початку тижня охоронці порядку виявили 7 водіїв з ознаками сп’яніння.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 607
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:10

Ппц. И шо помогли штрафы? Можно статистику до и после и по дтп тоже?


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх