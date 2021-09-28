Патрульні зупинили кременчужанина, який сів за кермо п'янішим за норму у 17 разів

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 381 Коментарів: 1

Загалом з початку тижня охоронці порядку виявили 7 водіїв з ознаками сп’яніння

28 вересня, близько 21.00, охоронці порядку зупинили ВАЗ за порушення правил дорожнього руху, повідомляє пресслужба поліції.

Під час спілкування з 47-річним керманичем, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 3,3‰, що майже у 17 разів перевищує допустиму норму. До того ж патрульні з'ясували, що останній вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення.

Поліцейські склали на керманича адміністративні матеріали:

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння);

за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Загалом з початку тижня охоронці порядку виявили 7 водіїв з ознаками сп’яніння.