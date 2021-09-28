Патрульні зупинили кременчужанина, який сів за кермо п'янішим за норму у 17 разів

28 вересня, близько 21.00, охоронці порядку зупинили ВАЗ за порушення правил дорожнього руху, повідомляє пресслужба поліції.
Під час спілкування з 47-річним керманичем, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 3,3‰, що майже у 17 разів перевищує допустиму норму. До того ж патрульні з'ясували, що останній вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення.
Поліцейські склали на керманича адміністративні матеріали:
Загалом з початку тижня охоронці порядку виявили 7 водіїв з ознаками сп’яніння.
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