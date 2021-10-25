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Частина центру Кременчука все ще без опалення: порвало трубу

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 779 Коментарів: 2

Йдуть ремонти: латають новий порив та ніяк не впоряються зі «старим»

Частина центру міста станом на ранок 25 жовтня все ще без опалення. У цілому опалення підключене в 1000 багатоквартирних будинків із 1098. Без опалення люди в районі вулиць Перемоги, Гоголя (через порив на магістральній мережі на вулиці Гоголя), а також район вулиць Шевченка-Мазепи-Троїцької — КремТЕЦ усе ще ремонтує мережу у місці «старих» поривів.

У мерії термін завершення робіт поки що не назвали.

Запуск опалення на сьогодні у цифрах по управителях житла виглядає так:

  • ЖРБС (582) - 562 будинки із 582 (96%)
  • «Будсервіс» (289) - 267 із 289 (92%)
  • «Перспектива» - 13 із 16 (81%)
  • ОСББ (205) - 150 із 205 (73%)
  • відомчі буд. 2 із 6 (33%)
2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тепло опалювальний сезон
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Коментарі: 2

105
ww:
Сьогодні, 12:48

На вихідних було рівно нуль робітників на місцях поривів. Ніхто собі не поспішає. 


22 1
246
Olexander:
Сьогодні, 14:06

Все як зажди ))) Коли треба вмикати опалення -проривають труби ))) Ну як так ?? А що робили ціле літо ???Таке відчуття ,що в цьому місті всім на все пофіг ,так званому керівництву міста на все глибоко фіолетово ))))


6 0

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