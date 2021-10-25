Частина центру Кременчука все ще без опалення: порвало трубу

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 779 Коментарів: 2

Йдуть ремонти: латають новий порив та ніяк не впоряються зі «старим»

Частина центру міста станом на ранок 25 жовтня все ще без опалення. У цілому опалення підключене в 1000 багатоквартирних будинків із 1098. Без опалення люди в районі вулиць Перемоги, Гоголя (через порив на магістральній мережі на вулиці Гоголя), а також район вулиць Шевченка-Мазепи-Троїцької — КремТЕЦ усе ще ремонтує мережу у місці «старих» поривів.

У мерії термін завершення робіт поки що не назвали.

Запуск опалення на сьогодні у цифрах по управителях житла виглядає так: