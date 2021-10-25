Кременчуцькі магазини, які порушують карантинні обмеження, почнуть закривати

Заступниця начальника управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Євгенія Стефаненко розповіла під час засідання виконкому 25 жовтня, що протягом останнього тижня обстежили 756 закладів торгівлі. Порушення виявляють майже в кожному другому.
Почувши це, Віталій Малецький доручив застосувати до них більш жорсткі заходи:
Держпродспоживслужба цього тижня склала 2 протоколи про порушення карантинних обмежень у тих закладах, які не дослухаються до закликів та роз'яснень. Так, протокол склали на заклад громадського харчування біля Центрального ринку та магазин сантехніки по вулиці Павлівській.
Щодо стихійної торгівлі, то найбільше порушень виявили біля зупинки Героїв України: там склали протокол за ст. 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях).
Віцемерка Ольга Усанова висловила прохання під час проведення рейдів звертати увагу на наявність у персоналу закладів торгівлі COVID-сертифікатів.
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