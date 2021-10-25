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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчуцькі магазини, які порушують карантинні обмеження, почнуть закривати

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 580 Коментарів: 3

 

Щоправда, зачинятимуть заклади торгівлі вибірково

Заступниця начальника управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Євгенія Стефаненко розповіла під час засідання виконкому 25 жовтня, що протягом останнього тижня обстежили 756 закладів торгівлі. Порушення виявляють майже в кожному другому.

Почувши це, Віталій Малецький доручив застосувати до них більш жорсткі заходи:

- Виберіть топ-5 порушників, надішліть їм листи з попередженням про те, що ми на наступній комісії ТЕБ і НС просто їх зачинимо. Це стосується і продуктових магазинів, і секондів. Якщо у них не піднімається рука надягти маску, то у нас підніметься рука їх закрити.

Держпродспоживслужба цього тижня склала 2 протоколи про порушення карантинних обмежень у тих закладах, які не дослухаються до закликів та роз'яснень. Так, протокол склали на заклад громадського харчування біля Центрального ринку та магазин сантехніки по вулиці Павлівській.

Щодо стихійної торгівлі, то найбільше порушень виявили біля зупинки Героїв України: там склали протокол за ст. 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях).

Віцемерка Ольга Усанова висловила прохання під час проведення рейдів звертати увагу на наявність у персоналу закладів торгівлі COVID-сертифікатів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: закриття магазини торгівля карантин
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Коментарі: 3

1 097
antikola:
Сьогодні, 13:05

они и так скоро закроются, с такими ценами на всё у населения просто нет денег на покупки- только выжить! зробили себе разом гарно! 


12 2
808
evil:
Сьогодні, 13:43

Щодо стихійної торгівлі, то найбільше порушень виявили біля зупинки Героїв України: там склали протокол за ст. 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях).


Для начала полусферы хотя бы поставили, для того чтобы микроавтобусами и машинами туда нагло по тротуару не заезжали. 


2 0
246
Olexander:
Сьогодні, 14:02

Цікаво подивитись як він (мер) закриє Маркеопт)


1 0

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