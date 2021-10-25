Кременчуцькі магазини, які порушують карантинні обмеження, почнуть закривати

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 580 Коментарів: 3

Заступниця начальника управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Євгенія Стефаненко розповіла під час засідання виконкому 25 жовтня, що протягом останнього тижня обстежили 756 закладів торгівлі. Порушення виявляють майже в кожному другому.

Почувши це, Віталій Малецький доручив застосувати до них більш жорсткі заходи:

- Виберіть топ-5 порушників, надішліть їм листи з попередженням про те, що ми на наступній комісії ТЕБ і НС просто їх зачинимо. Це стосується і продуктових магазинів, і секондів. Якщо у них не піднімається рука надягти маску, то у нас підніметься рука їх закрити.

Держпродспоживслужба цього тижня склала 2 протоколи про порушення карантинних обмежень у тих закладах, які не дослухаються до закликів та роз'яснень. Так, протокол склали на заклад громадського харчування біля Центрального ринку та магазин сантехніки по вулиці Павлівській.

Щодо стихійної торгівлі, то найбільше порушень виявили біля зупинки Героїв України: там склали протокол за ст. 160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях).

Віцемерка Ольга Усанова висловила прохання під час проведення рейдів звертати увагу на наявність у персоналу закладів торгівлі COVID-сертифікатів.