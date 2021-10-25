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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 12-річний хлопець помер від опіків

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 391

Дитина обпеклася вдома на кухні

20 жовтня близько 8.30 12-річного хлопчика з опіками тіла каретою швидкої медичної допомоги ушпиталили до реанімації районної лікарні в Козельщинській громаді.

До сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Козельщина) Кременчуцького районного управління поліції про цей випадок повідомили лікарі «швидкої». На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, дитина отримала опіки вдома на кухні.

24 жовтня о 20.00 хлопчик помер.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Обставини та причини смерті дитини встановлюють.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ребенок реанимация ожоги смерть опіки дитина
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