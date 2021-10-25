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Мер Кременчука заявив про «коригування тарифів» на проїзд у маршрутках

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 657 Коментарів: 4

 

До цього, за його словами, збільшити кількість транспорту на маршрутах неможливо — водії не виїжджають, причина — висока ціна на пальне

У мерії направили черговий лист перевізникам з вимогою не брати стоячих пасажирів. Про це повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина під час засідання виконкому. Лист відправили, зважаючи на показники COVID-19. Одночасно мерія розпочала перевірки дотримання карантинних вимог транспортними підприємствами.

Після виконкому журналісти спитали у мера, чому не збільшилася кількість транспорту на маршрутах? Адже люди не могли доїхати на роботу.

- Збільшити кількість маршруток фізично майже неможливо, тому що їх немає, транспорту немає. І внаслідок збільшення ціни на газ деякі власники маршруток не виїжджають на маршрут, тому що вони не мають змоги оплатити витрати на перевезення пасажирів. Ми зараз з ними в діалозі. Можливо, буде коригування тарифу, після якого весь транспорт повернеться на маршрути, - сказав Віталій Малецький.

Причиною він називає підвищення ціни на газ (метан) до 36,5 грн за куб. м.

Коли саме тариф буде підвищений, мер не уточнив. Встановлення тарифу у транспорті востаннє приймалося за процедурою регуляторного акту - у цьому випадку підвищення буде можливе у лютому наступного року, заявив міський голова. Проте він не приховує, що юристи працюють над тим, як обійти процедуру регуляторного акту і підвищити тарифи раніше. Мер побоюється, що перевізники перестануть виходити на маршрути. 

За даними управління транспорту мерії, сьогодні на маршрутах було 109 машин, середня кількість машин зазвичай - 128-130.

Нагадаємо, перевізники хочуть за проїзд 10-12 грн. Проте у мерії не представили даних аналізу: скільки ж машин у місті їздять на метані?

Не в усіх українських містах підвищують ціни на проїзд: є випадки, коли мерія не йде на поступки, вимагаючи спочатку виконання умов договорів на право перевезень (у тому числі заявленої кількості транспорту на маршрутах). І перевізники переобладнують маршрутки на інший вид палива.

Сколько стоит проезд у нас и по Украине: ТЪ проанализировал цены в транспорте
1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: проезд маршрутки стоимость проезда
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Коментарі: 4

498
Чувааак:
Сьогодні, 14:01

Так хай на бензині їздять, в чому проблема??? Чи вони баки повикидали?????


10 0
1 097
antikola:
Сьогодні, 14:03

ну вот и причина предыдущей статьи про --"Сколько стоит проезд у нас и по Украине: ТЪ проанализировал цены в транспорте". smile прощупали...и правда, так сколько машин на метане то?
 


6 0
498
Чувааак:
Сьогодні, 14:04

Чим їм вартість бензу по 27 грн (зі знижкою через талони) не до вподоби??


7 0
151
Джо:
Сьогодні, 14:15

Цитата: Чувааак

Так хай на бензині їздять, в чому проблема??? Чи вони баки повикидали?????

 

я так понимаю желтые автобусы контруктивно не предусматривали бензин. 

 

а в целом - пусть покупают новые транспортные средства, которые выгодны для перевозок, и заправляются как угодно

хоть электро


4 0

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