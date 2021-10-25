Мер Кременчука заявив про «коригування тарифів» на проїзд у маршрутках

До цього, за його словами, збільшити кількість транспорту на маршрутах неможливо — водії не виїжджають, причина — висока ціна на пальне
У мерії направили черговий лист перевізникам з вимогою не брати стоячих пасажирів. Про це повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина під час засідання виконкому. Лист відправили, зважаючи на показники COVID-19. Одночасно мерія розпочала перевірки дотримання карантинних вимог транспортними підприємствами.
Після виконкому журналісти спитали у мера, чому не збільшилася кількість транспорту на маршрутах? Адже люди не могли доїхати на роботу.
Причиною він називає підвищення ціни на газ (метан) до 36,5 грн за куб. м.
Коли саме тариф буде підвищений, мер не уточнив. Встановлення тарифу у транспорті востаннє приймалося за процедурою регуляторного акту - у цьому випадку підвищення буде можливе у лютому наступного року, заявив міський голова. Проте він не приховує, що юристи працюють над тим, як обійти процедуру регуляторного акту і підвищити тарифи раніше. Мер побоюється, що перевізники перестануть виходити на маршрути.
За даними управління транспорту мерії, сьогодні на маршрутах було 109 машин, середня кількість машин зазвичай - 128-130.
Нагадаємо, перевізники хочуть за проїзд 10-12 грн. Проте у мерії не представили даних аналізу: скільки ж машин у місті їздять на метані?
Не в усіх українських містах підвищують ціни на проїзд: є випадки, коли мерія не йде на поступки, вимагаючи спочатку виконання умов договорів на право перевезень (у тому числі заявленої кількості транспорту на маршрутах). І перевізники переобладнують маршрутки на інший вид палива.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.