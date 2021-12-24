Мешканці Лашків мерзнуть в оселях, бо їм вирубають електроенергію

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 364 Коментарів: 3

На Лашках та у Кохнівці електрики міняють стовпи – але в людей газові котли з електричною автоматикою, розповіла мешканка Лашків «Телеграфу»

Учора, 23 грудня, на Лашках майже весь день не було світла. Цей район – приватний сектор з індивідуальним газовим опаленням. Сучасні газові котли обладнані автоматичною системою регулювання – тож якщо немає електрики, вимикається й опалення. На проблему поскаржилася мешканка Лашків Лариса, що живе на вулиці Кропивницького. За її словами, «Полтаваобленерго» вже кілька разів за місяць відключало по четвергах світло у їхньому мікрорайоні. Про відключення попереджали, але підготуватися до цього неможливо: грітися нічим. Лариса каже: зверталася у службу допомоги мера кременчужанам (1563) – але там відповіли, що «Полтаваобленерго» компанія приватна, і вплинути на неї виконком не може.

- Учора я додзвонилася головному інженеру Кременчуцької філії «Полтаваобленерго», - розповіла нам Лариса. - Він сказав, що роблять нову лінію, і відключення будуть, тому що швидко її не зроблять. Було літо, була осінь, врешті-решт, коли не було мінусових температур. Я учора вдома собі місця не знаходила. А, по-друге, при таких температурах розмерзнеться система опалення. Ми робили її кілька років тому, вже тоді це коштувало великих грошей. А якщо вона зіпсується зараз – відновити її буде просто нереально!

«ТелеграфЪ» зателефонував керівнику Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» Ігорю Петрусю, аби запитати, чому ремонти на лініях у приватному секторі з газовими котлами не можуть почекати до весни?

Ігор Петрусь наголосив, що на Лашках зараз йде заміна аварійних опор, і якщо не виконати роботи зараз, перебої зі світлом можуть бути раптовими і тривалішими.

- Ми дотримуємось технологічного регламенту: не було відключень понад 6 годин. При мінусових температурах тривалих відключень у жодному разі не буде. Ми розуміємо ситуацію, тримаємо її на контролі. А інформація про всі відключення є на сайті нашої компанії. Людям треба розуміти, що всі ці роботи – для зменшення кількості неконтрольованих відключень. Завдяки цим роботам ми зможемо вийти на якісний рівень електропостачання. Звісно, ми розуміємо людей і будемо мінімізувати терміни відключення. - Люди скаржаться, що у четвер світла не було практично весь день, вони бояться, що за таких відключень розмерзнеться система опалення. - Що таке «весь день»? Перерва не більше 6 годин. За такої перерви не може бути мінусової температури у будинку. За 6 годин система не розмерзнеться. Ми все розуміємо, і за низьких зовнішніх температур будемо коригувати наш графік роботи. Ми думаємо про наших споживачів. Але є ситуації, коли краще зробити планові роботи, ніж потім, коли станеться аварія. - Але чому не влітку? - Влітку роботи теж виконуються, але вони не так помітні споживачам: люди пішли на роботу, прийшли з роботи – і все. 70% робіт якраз виконується влітку. Але є такі роботи, які доводиться робити взимку. Але ми будемо робити так, щоб незручності для людей були мінімальними, - запевняє Ігор Петрусь.

За його словами, на Лашках залишилося замінити 7 аварійних опор, робіт залишилося небагато. Працівники «Полтаваобленерго» постійно роблять огляди електромереж – і приймаються рішення про заміну опор.

- Якщо аварійними визнані 1-2 опори, як правило, міняється вся лінія, а інколи й сусідні, - прокоментував керівник «Полтаваобленерго».

Він додав, що відключень електроенергії на свята не буде – мешканці можуть бути за це спокійними.