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У Кременчуці у битві на льоду розіграють пів мільйона гривень

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 285

 

Вхід на матчі коливаються від 50 грн до безкоштовно

Сьогодні, 3-го січня, на арені «Айсберг» стартує Кубок України-2022 з хокею. Кубок розпочнеться матчем між «Кременчуком» та БСФК. Як повідомляє пресслужба ХК «Кременчук», на матчі кременчужан та фінал - квитки коштують по 50 гривень, на інші – вхід вільний.

За п’ять днів до старту турніру змінився один учасник. Замість «Рулав Одда» в змаганні виступатиме команда Броварського спортивано-фахового коледжу. Загалом участь у Кубку візьмуть 4 команди: київський «Сокіл», «Кременчук», херсонський «Дніпро» та БСФК.

На першому етапі змагань команди протягом трьох днів гратимуть за коловою системою, одне проти одного.

Фінальний поєдинок відбудеться на Святвечір, 6 січня. Кубок між собою розіграють два переможці групового турніру. Звитяжці отримають абсолютно новий кубок вагою понад десять кілограмів. Трофей носитиме ім’я першого президента Федерації хокею України, єдиного серед українців члена Зали слави Міжнародної федерації хокею Анатолія Хорозова.

Розклад ігор Кубку України з хокею

 

«Переможець отримає грошову премію розміром пів мільйона гривень»

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко напередодні змагань дав інтерв’ю, де розповів і про Кубок України у Кременчуці. 

- Першим офіційним турніром під егідою ФХУ в 2022 буде відроджений з ініціативи нового керівництва Федерації Кубок України. Турнір стартує в Кременчуці через лічені дні, 3 січня.

- Цими змаганнями, в яких чотири команди протягом чотирьох днів визначать володаря другого за значенням національного трофею, ми покажемо, що попри намір тих людей, які втекли в неофіційну лігу, залишити за собою спалену землю, наш клубний хокей живий і привабливий. Колишні представники УХЛ поцупили усі комунікаційні інструменти – офіційні сайт, соцмережі ліги, блокували організацію прямих трансляцій матчів. Це була спроба удару не лише по Федерації, а й по українському спортовцеві, спроба повного розвалу клубного хокею в Україні.

Сьогодні ці часи позаду і Кубком України ми це продемонструємо. Наразі ми вже маємо свого інформаційного партнера – групу телеканалів «Спорт», на яких власне з 28 грудня почали транслюватися всі найважливіші хокейні поєдинки внутрішнього календаря і будуть демонструватися поєдинки збірних України. При цьому починаючи з 1 січня 2022 року ми почнемо виконувати дану ще перед початком нинішнього сезону обіцянку, яка була зірвана з вини тодішнього керівництва УХЛ. Відтепер всі телетрансляції, і з точки зору ї продакшну, і з точки зору мовлення будуть забезпечені за кошт ФХУ, УХЛ і наших партнерів. З Нового року клуби за трансляції більше не платитимуть. Також учасники не оплачуватимуть роботи суддівських бригад. Не дивлячись на перешкоди, ми свої обіцянки виконуємо.

Також учасники Кубка України, окрім суто спортивної, матимуть гарну матеріальну мотивацію. Переможець отримає грошову премію розміром пів мільйона гривень.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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