Не встигли підвищити – а вже урізають: медиків у Кременчуці почали переводити на 0,75 ставки

Про таку ситуацію стало відомо від працівників лікарні «Правобережна». Що ж кажуть мер і директор лікарні?
Із січня медикам підвищили зарплати – до 20 тисяч гривень лікарям і до 13,5 тисяч середньому медперсоналу. Про цю подію гучно на всю країну заявив президент Зеленський. І ось настав час виплати – до 7 числа кременчуцькі лікарі отримують заробітну плату за січень. По-перше, отримують із затримками – адже затяглася процедура підписання угод з Національною службою здоров’я. По-друге, на підвищеній зарплаті лікарів та медсестер вже почали економити керівники комунальних медичних підприємств. Про це нам повідомляють читачі.
«ТелеграфЪ» запитав про цю ситуацію мера Віталія Малецького (онлайн, після засідання виконкому 7 лютого). Мер не заперечує, що переведення на 0,75 ставки має місце, при цьому не лише по лікарні «Правобережна».
Він додав: можливо, це «внутрішні управлінські заходи, які проводить та чи інша лікарня». Міський голова навів приклад – у лікарні «Правобережна» лікар, що працює на комісії з призову, приймає чотирьох людей на день. Мер вважає таку роботу на ставку неефективним витрачанням бюджетних коштів. І додає – рішення про оптимізацію приймає директор комунального некомерційного медичного підприємства.
«ТелеграфЪ» звернувся за коментарями до директора КНМП «Кременчуцька міська лікарня Правобережна» Віктора Севастяна.
- Вікторе Петровичу, ми отримали інформацію, що ваших медиків (середню ланку) переводять на 0,75 ставки. Мер не заперечує, що це є. Ваш коментар з цього приводу?
Дійсно, поодинокі випадки є, особливо стосовно поліклініки. Тому що навантаження на вузьких спеціалістів у поліклініках немає — відповідно і на їхніх медичних сестер. Заробітні плати медикам збільшили, але фінансування НСЗУ залишило на тому ж рівні, як і було в 2021 році. У зв'язку з тим, що виросли заробітні плати, а навантаження 2-3 пацієнта на день — це надто мало. Взявши це до уваги, дійшли висновку, що дехто з медпрацівників може перейти на 0,75 ставки. Недовантаження нам видно в електронній системі. Але, хто хоче, може взяти 0,25 ставки в стаціонарі — ми це паралельно запропонували — щоб виходила повна робоча ставка. Деякі сестри перейшли, а деякі — не захотіли. При цьому люди не програли у зарплаті, а все одно виграли.
- Уточніть, будь ласка, якщо це поодинокі випадки, скільком людям запропонували перейти на 0,75 ставки?
Самі розумієте, якщо лікар працює на 0,75 ставки, як може медсестра працювати на повну ставку? І цим людям (їх, може, чоловік 6) перевели на 0,75 ставки за згодою — пояснили, що навантаження немає. Домовилися на перші два місяці року. Люди поставилися з розумінням і написали заяви.
- Яка зараз зарплата середнього медперсоналу?
- «Брудними» 13,5 тисяч — не менше. Ті, хто на 1,25 ставки (такі теж є) — у них ще більше. А так усім — не менше, ніж 13,5 тисяч — чистими це 10,5 тисяч. У минулому році було 5 тисяч.
- Зараз якраз час виплати зарплати за січень. Люди вже отримали її за новими окладами чи чекають на доплати?
- Поки що НСЗУ нам ні копійки не перерахувало з початку року. Єдине що, вчора вже підписали угоду. Ми проплатили частково аванс за рахунок тих коштів, які виділило місто. Це склало приблизно 70% авансу.
- Тобто люди отримали аванс, але не отримали заробітну плату?
- Так, вони мали отримати її до 7 числа. Але в зв'язку з тим, що нас не фінансують, ми написали кілька листів в НСЗУ, що ми порушуємо законодавство про працю в частині виплати зарплати. Нас обіцяють профінансувати сьогодні-завтра.
- У самій лікарні переведення на 0,75 ставки відбувається чи ні?
-- Сестер ми взагалі не чіпали, це стосувалося деяких лікарів. Зараз мало хворих у відділенні. Наприклад, лежить 10-15 чоловік, а на роботу приходить одразу чотири лікаря... Але знову ж таки, якщо ми навантаження зняли, то пропонували чергування по лікарні, щоб була повна ставка, повна зайнятість. У заробітній платі при цьому лікар нічого не втрачає і отримує ставку 20 тисяч.
- Я дуже здивована тим, що медики не завантажені. Як пацієнт знаю, що записатися на прийом до вузького фахівця, треба чекати тиждень. Які саме фахівці не завантажені, які спеціальності?
- Не буду цього казати, це вкаже на прізвище лікаря. Прийдіть — подивіться на прийом у другій половині дня... Якби НСЗУ дало гроші — нехай роблять, навіть якщо три пацієнта приймають, це робота відповідальна. І нехай отримують 20 тисяч, які задекларував президент. Але біда в тому, бюджет зарплати, який був у минулому році, залишився таким самим і сьогодні. Але всім треба підняти зарплату, а за рахунок чого її підняти?
- Ви кажете, що на прийомі немає людей. Так можливо, це пов'язано з тим, що сімейні лікарі не спрямовують людей до вузьких фахівців?
- Не готовий коментувати, чому так. Єдине, що бачу (кількість — ред.) по звітах НСЗУ. Три пацієнта в день — а при цьому треба 20 тисяч заплатити. Навіть у приватній клініці за таку роботу 20 тисяч не заплатять.
- Ви не допускаєте, що сімейні лікарі радять йти до приватних клінік? І не направляють до вузьких фахівців, до яких можна потрапити безкоштовно?
- Не готовий коментувати, тому що сімейна медицина не відноситься до моєї організації роботи. Я думаю, деякі люди, які хочуть комфорту, звертаються до приватної медицини, але пенсіонери все одно йдуть у поліклініку.
- Добре, тоді скажіть, які є вакантні місця на прийом? У яких фахівців? Можливо. Люди з інших мікрорайонів захочуть безкоштовно потрапити до ваших фахівців, адже електронні направлення дають таке право.
- До травматолога, гематолога, нефролога, уролога – оце чотири спеціальності, до яких можна записатися без проблем.
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