Не встигли підвищити – а вже урізають: медиків у Кременчуці почали переводити на 0,75 ставки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 124

Про таку ситуацію стало відомо від працівників лікарні «Правобережна». Що ж кажуть мер і директор лікарні?

Із січня медикам підвищили зарплати – до 20 тисяч гривень лікарям і до 13,5 тисяч середньому медперсоналу. Про цю подію гучно на всю країну заявив президент Зеленський. І ось настав час виплати – до 7 числа кременчуцькі лікарі отримують заробітну плату за січень. По-перше, отримують із затримками – адже затяглася процедура підписання угод з Національною службою здоров’я. По-друге, на підвищеній зарплаті лікарів та медсестер вже почали економити керівники комунальних медичних підприємств. Про це нам повідомляють читачі.

- Мова йде про 2-гу міську лікарню («Правобережна» - ред.). Працівників переводять на 0,75 у примусово-добровільній формі, - повідомили нам.

«ТелеграфЪ» запитав про цю ситуацію мера Віталія Малецького (онлайн, після засідання виконкому 7 лютого). Мер не заперечує, що переведення на 0,75 ставки має місце, при цьому не лише по лікарні «Правобережна».

- Дійсно, проведено аналіз ситуації і проводяться засоби з оптимізації заробітної плати. Якщо людина не завантажена роботою, можливо, їй запропонували перейти на 0,75 ставки. Саме тому це робиться, - каже мер.

Він додав: можливо, це «внутрішні управлінські заходи, які проводить та чи інша лікарня». Міський голова навів приклад – у лікарні «Правобережна» лікар, що працює на комісії з призову, приймає чотирьох людей на день. Мер вважає таку роботу на ставку неефективним витрачанням бюджетних коштів. І додає – рішення про оптимізацію приймає директор комунального некомерційного медичного підприємства.

Керівник лікарні каже, що люди мало ходять до лікарів…

«ТелеграфЪ» звернувся за коментарями до директора КНМП «Кременчуцька міська лікарня Правобережна» Віктора Севастяна.