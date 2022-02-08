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Не встигли підвищити – а вже урізають: медиків у Кременчуці почали переводити на 0,75 ставки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 124

 

Про таку ситуацію стало відомо від працівників лікарні «Правобережна». Що ж кажуть мер і директор лікарні?

Із  січня медикам підвищили зарплати – до 20 тисяч гривень лікарям і до 13,5 тисяч середньому медперсоналу. Про цю подію гучно на всю країну заявив президент Зеленський. І ось настав час виплати – до 7 числа кременчуцькі лікарі отримують заробітну плату за січень. По-перше, отримують із затримками – адже затяглася процедура підписання угод з Національною службою здоров’я. По-друге, на підвищеній зарплаті лікарів та медсестер вже почали економити керівники комунальних медичних підприємств. Про це нам повідомляють читачі.

- Мова йде про 2-гу міську лікарню («Правобережна» - ред.). Працівників переводять на 0,75 у примусово-добровільній формі, - повідомили нам.

«ТелеграфЪ» запитав про цю ситуацію мера Віталія Малецького (онлайн, після засідання виконкому 7 лютого). Мер не заперечує, що переведення на 0,75 ставки має місце, при цьому не лише по лікарні «Правобережна». 

- Дійсно, проведено аналіз ситуації і проводяться засоби з оптимізації заробітної плати. Якщо людина  не завантажена  роботою, можливо, їй запропонували перейти на  0,75 ставки. Саме тому це робиться, - каже мер.

Він додав: можливо, це «внутрішні  управлінські заходи, які проводить та чи інша лікарня». Міський голова навів приклад – у лікарні «Правобережна» лікар, що працює на комісії з призову, приймає чотирьох людей на день. Мер вважає таку роботу на ставку неефективним витрачанням бюджетних коштів. І додає – рішення про оптимізацію приймає директор комунального некомерційного медичного підприємства.

Керівник лікарні каже, що люди мало ходять до лікарів…

 

«ТелеграфЪ» звернувся за коментарями до директора КНМП «Кременчуцька міська лікарня Правобережна» Віктора Севастяна.

- Вікторе Петровичу, ми отримали інформацію, що ваших медиків (середню ланку) переводять на 0,75 ставки. Мер не заперечує, що це є. Ваш коментар з цього приводу?

Дійсно, поодинокі випадки є, особливо стосовно поліклініки. Тому що навантаження на вузьких спеціалістів у поліклініках немає — відповідно і на їхніх медичних сестер. Заробітні плати медикам збільшили, але фінансування НСЗУ залишило на тому ж рівні, як і було в 2021 році. У зв'язку з тим, що виросли заробітні плати, а навантаження 2-3 пацієнта на день — це надто мало. Взявши це до уваги, дійшли висновку, що дехто з медпрацівників може перейти на 0,75 ставки. Недовантаження нам видно в електронній системі. Але, хто хоче, може взяти 0,25 ставки в стаціонарі — ми це паралельно запропонували — щоб виходила повна робоча ставка. Деякі сестри перейшли, а деякі — не захотіли. При цьому люди не програли у зарплаті, а все одно виграли.

- Уточніть, будь ласка, якщо це поодинокі випадки, скільком людям запропонували перейти на 0,75 ставки?

Самі розумієте, якщо лікар працює на 0,75 ставки, як може медсестра працювати на повну ставку? І цим людям (їх, може, чоловік 6) перевели на 0,75 ставки за згодою — пояснили, що навантаження немає. Домовилися на перші два місяці року. Люди поставилися з розумінням і написали заяви.

- Яка зараз зарплата середнього медперсоналу?

- «Брудними» 13,5 тисяч — не менше. Ті, хто на 1,25 ставки (такі теж є) — у них ще більше. А так усім — не менше, ніж 13,5 тисяч — чистими це 10,5 тисяч. У минулому році було 5 тисяч.

- Зараз якраз час виплати зарплати за січень. Люди вже отримали її за новими окладами чи чекають на доплати?

- Поки що НСЗУ нам ні копійки не перерахувало з початку року. Єдине що, вчора вже підписали угоду. Ми проплатили частково аванс за рахунок тих коштів, які виділило місто. Це склало приблизно 70% авансу.

- Тобто люди отримали аванс, але не отримали заробітну плату?

- Так, вони мали отримати її до 7 числа. Але в зв'язку з тим, що нас не фінансують, ми написали кілька листів в НСЗУ, що ми порушуємо законодавство про працю в частині виплати зарплати. Нас обіцяють профінансувати сьогодні-завтра.

- У самій лікарні переведення на 0,75 ставки відбувається чи ні?

-- Сестер ми взагалі не чіпали, це стосувалося деяких лікарів. Зараз мало хворих у відділенні. Наприклад, лежить 10-15 чоловік, а на роботу приходить одразу чотири лікаря... Але знову ж таки, якщо ми навантаження зняли, то пропонували чергування по лікарні, щоб була повна ставка, повна зайнятість. У заробітній платі при цьому лікар нічого не втрачає і отримує ставку 20 тисяч.

- Я дуже здивована тим, що медики не завантажені. Як пацієнт знаю, що записатися на прийом до вузького фахівця, треба чекати тиждень. Які саме фахівці не завантажені, які спеціальності?

- Не буду цього казати, це вкаже на прізвище лікаря. Прийдіть — подивіться на прийом у другій половині дня... Якби НСЗУ дало гроші — нехай роблять, навіть якщо три пацієнта приймають, це робота відповідальна. І нехай отримують 20 тисяч, які задекларував президент. Але біда в тому, бюджет зарплати, який був у минулому році, залишився таким самим і сьогодні. Але всім треба підняти зарплату, а за рахунок чого її підняти?

- Ви кажете, що на прийомі немає людей. Так можливо, це пов'язано з тим, що сімейні лікарі не спрямовують  людей до вузьких фахівців?

- Не готовий коментувати, чому так. Єдине, що бачу (кількість — ред.) по звітах НСЗУ. Три пацієнта в день — а при цьому треба 20 тисяч заплатити. Навіть у приватній клініці за таку роботу 20 тисяч не заплатять.

- Ви не допускаєте, що сімейні лікарі радять йти до приватних клінік? І не направляють до вузьких фахівців, до яких можна потрапити безкоштовно?

- Не готовий коментувати, тому що сімейна медицина не відноситься до моєї організації роботи. Я думаю, деякі люди, які хочуть комфорту, звертаються до приватної медицини, але пенсіонери все одно йдуть у поліклініку.

- Добре, тоді скажіть, які є вакантні місця на прийом? У яких фахівців? Можливо. Люди з інших мікрорайонів захочуть безкоштовно потрапити до ваших фахівців, адже електронні направлення дають таке право.

- До травматолога, гематолога, нефролога, уролога – оце чотири спеціальності, до яких можна записатися без проблем.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата медики опимізація лікарня Правобережна Віктор Севастян
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