Футболісти «Кременя» вийшли у 1/8 фіналу Зимового Кубку ДЮФЛУ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 220

Цими вихідними у Полтаві футбольний клуб «Кремінь» 2006 оформив собі путівку до наступного етапу Зимового Кубку ДЮФЛУ. Вихованці Олександра Зозулі здобули перемогу та нічию, що дозволило посісти 2 місце. Як відзначив тренер, зіграли добре, але легких ігор не було.

У першій грі з «Ворсклою» «синьо-білі» поступилися за мінімального рахунку. За рівної гри футболіст «Кременя» Цилюрик не забив з 2 метрів. Як говорять, не забиваєш ти - забивають тобі. Через 4 хвилини кременчужани пропустили гол. Два моменти, які вирішили долю матчу.

Важкою вийшла гра з ДЮСШ «Металург» Запоріжжя, коли гравці розписали мирову.

У заключному турі «Кремінь» переміг «Аякс-Металург» Запоріжжя з рахунком - 5:1. У кременчужан відзначилися: Неборак, Черненко, Ковальов та дубль на рахунку Заїченка.

Результати:

«Ворскла» U-16 – «Кремінь» - 1:0

«Кремінь» - ДЮСШ «Металург» - 0:0

«Кремінь» - «Аякс-Металург» - 5:1

«Кремінь» U-16 вийшов у 1/8 фіналу Зимового Кубку ДЮФЛУ. І вже цими вихідними наші хлопці зіграють зі старшими гравцями U-17 СДЮСШОР Металург (Запоріжжя).

Також у Полтаві відбувся перший етап Зимового Кубку ДЮФЛУ серед старших гравців, де взяли участь вихованці Олександра Янковського. «Кремінь» U-17 зміг зіграти лише дві гри з трьох, адже команда понесла втрати через травми та захворюваність серед гравців.

«Кремінь» 2005 поступився «Ворсклі» з рахунком 5:0 та полтавській «Молоді» - 3:1. Таким чином футболісти зупинили участь у зимовому турнірі.