Загинув військовий з Кременчуччини Микола Маргіта

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 351

21 вересня загинув військовий Микола Васильович Маргіта, мешканець Глобиного Кременчуцького району. Військовий загинув у Сіверську Донецької області. Він був справжнім патріотом своєї країни. З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Микола Васильович добровільно, без вагань прийшов до територіального центру комплектування, аби стати на захист кордонів рідної країни.

3 березня був мобілізований. Службу проходив у військовій частині А0693 на посаді старшого навідника розрахунку самохідного артилерійського взводу. Але життя молодого чоловіка несправедливо забрала безжальна війна. Він поліг за волю та незалежність Батьківщини. Низький уклін Миколі Васильовичу та вічна пам’ять. Щирі співчуття родині та друзям полеглого воїна.