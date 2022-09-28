«Із варяг — у греки»: у Кременчуці комунальники викопали старовинну підкову

Нещодавно під час проведення робіт з ремонту міських мереж кременчуцькі комунальники знайшли старовинну підкову. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Кременчуцької міської громади Віталій Малецький.

— Кажуть, що така знахідка — на щастя. Що ж, хочеться в це вірити та будемо сподіватися, що опалювальний період пройде для кременчужан добре.

Хочу принагідно нагадати, що археологи знаходили в Кременчуці й багато інших старовинних речей. Вони доводять, що тисячу років тому у місті уже було поселення. Через Дніпро працювала переправа, яка обслуговувала знаменитий торговельний шлях «Із варяг — у греки». А на місці майбутньої москви тоді ще кумкали жаби в болотах, — написав міський голова.