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Кременчук, Історія Кременчука

«Із варяг — у греки»: у Кременчуці комунальники викопали старовинну підкову

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 150

 

Підкова на щастя

Нещодавно під час проведення робіт з ремонту міських мереж кременчуцькі комунальники знайшли старовинну підкову. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Кременчуцької міської громади Віталій Малецький.

— Кажуть, що така знахідка — на щастя. Що ж, хочеться в це вірити та будемо сподіватися, що опалювальний період пройде для кременчужан добре.

Хочу принагідно нагадати, що археологи знаходили в Кременчуці й багато інших старовинних речей. Вони доводять, що тисячу років тому у місті уже було поселення. Через Дніпро працювала переправа, яка обслуговувала знаменитий торговельний шлях «Із варяг — у греки». А на місці майбутньої москви тоді ще кумкали жаби в болотах, — написав міський голова. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: комунальники археологія
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