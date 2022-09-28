Вся дорога в рибі: на Полтавщині фура в'їхала у відбійник

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 116

У результаті зіткнення водій травмувався та перебуває в лікарні

Служба автомобільних доріг на Полтавщині проводить ліквідацію наслідків ДТП, яка сталася на автодорозі Київ-Харків. Підрядники працюють, аби забезпечити комфортний проїзд транспорту.

За попередньою інформацією близько 23.30 27 вересня водій вантажівки Scania з напівпричепом, проїжджаючи с.Поділ Миргородського району, не впорався з керуванням та допустив зіткнення автомобіля з відбійником.

У результаті зіткнення водій травмувався та перебуває в лікарні. Автомобіль отримав механічні пошкодження, а причіп з вантажем (рибна продукція) перекинувся на проїзну частину. Пошкоджено близько 50 метрів металевого огородження.