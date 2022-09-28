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У Кременчуцькій РВА розповіли про оперативну ситуацію у районі та попередили про вибухи

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 332

 

Ситуація у  районі в цілому спокійна та контрольована

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора громадяни 4 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто чотирьох водіїв.

Поліція затримала одного громадянина за зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Олег Лєднік нагадав, що сьогодні, 28 вересня, ВП «Крюківський кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» буде проводити технічні вибухи. Вибухи заплановані на період з 12.00 до 16.00.

— Зберігайте спокій. Вибухи потрібні для роботи кар’єру, — заявив Олег Лєднік

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район крюківський кар'єр вибух
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