Новий антирекорд: у Кременчуці 27 вересня зареєстрували 94 нові випадки ковіду

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27 вересня у Кременчуці зареєстрували 94 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію – це новий антирекорд у цьому епідсезоні.

За даними мерії, захворіли 48 жінок віком від 18 до 82 років, 39 чоловіків віком від 19 до 80 років та 7 дітей: шість – віком від 1 до 10 років, одна дитина першого року життя. 80 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 14 – на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях від COVID-19 лікуються 49 людей. Одужало 29 осіб. Випадків смерті вчора не було.

Загалом у Кременчуці налічують 24 769 хворих, одужало 23 612, померло 722.