«Укрпошта» випустить марку із палаючим Кримським мостом

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Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

«Ранок ще ніколи не був такий добрий. З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться», - написав він.

Смілянський зазначив, що ескіз марки готували давно, разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією. Точну дату випуску ще повідомимо пізніше. Номінал марки - М (бо міст ;) Вартість — 18 гривень. Тираж — 7 мільйонів.

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