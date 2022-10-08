«Укрпошта» випустить марку із палаючим Кримським мостом

Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський
Смілянський зазначив, що ескіз марки готували давно, разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією. Точну дату випуску ще повідомимо пізніше. Номінал марки - М (бо міст ;) Вартість — 18 гривень. Тираж — 7 мільйонів.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер