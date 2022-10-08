Поліція Полтавщини з’ясовує обставини ДТП, в якій травмувався пасажир легковика

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Сьогодні, 7-го жовтня, близько 12.00 на автодорозі Миргород-Велика Багачка неподалік Буряківшщини сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція почала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення трактора МТЗ, під керуванням місцевого 52-річного чоловіка з автомобілем Volkswagen Caddy, яким керував 38-річний житель Кременчука. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 37-річного пасажира легковика з травмами доставили до Миргородської лікарні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції та спеціалісти-криміналісти.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за фактом ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі Миргородського райвідділу поліції.