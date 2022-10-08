Кременчужани скаржаться на затори в місті через ремонт Крюківського мосту

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 184

Кременчужани скаржаться на затори у центрі міста кілька днів поспіль. Комунальні служби розпочали ремонт асфальтового покриття на мостовому переході та на в'їзді на міст з боку центру. Про початок робіт містян офіційно не попереджали. Неофіційно кажуть - розпочали підготовчі роботи з ремонту дороги.

«Через міст вчора їхала 40 хвилин», - каже кременчужанка Ольга.

«Я від вул. Халаменюка годину до ринку на машині не могла проїхати», - розповіла читачка Юлія.

«Висловлюю подяку» нашому меру Малецькому за приємно розпочаті вихідні дні. Більш безглуздого вирішення питання ремонту мосту у вихідні дні, навіть придумати неможливо. Вже є один у русні, якого у суєці поминає весь світ. А у нас свій! У того кримський міст горить, а у нашого - забито авто», - пишуть містяни у соцмережах.

У коментарях владі пропонують попереджати про такі роботи та здійснювати їх вночі, аби уникнути заторів.



