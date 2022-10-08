Кременчужани скаржаться на затори в місті через ремонт Крюківського мосту

Кременчужани скаржаться на затори у центрі міста кілька днів поспіль. Комунальні служби розпочали ремонт асфальтового покриття на мостовому переході та на в'їзді на міст з боку центру. Про початок робіт містян офіційно не попереджали. Неофіційно кажуть - розпочали підготовчі роботи з ремонту дороги.
«Висловлюю подяку» нашому меру Малецькому за приємно розпочаті вихідні дні. Більш безглуздого вирішення питання ремонту мосту у вихідні дні, навіть придумати неможливо. Вже є один у русні, якого у суєці поминає весь світ. А у нас свій!
У того кримський міст горить, а у нашого - забито авто», - пишуть містяни у соцмережах.
У коментарях владі пропонують попереджати про такі роботи та здійснювати їх вночі, аби уникнути заторів.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер