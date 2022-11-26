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Кременчук, Культура, Україна, Світ

Понад 60% українців підтримують заборону діяльності московського патріархату на території України

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 175

 

Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology 18-21 листопада

62% українців виступають за заборону Української православної церкви (московського патріархату). Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology 18-21 листопада, повідомляє «Соцпортал».

Відповідаючи на запитання «Як ви оцінюєте діяльність Української православної церкви (Московський патріархат)?», 6,8% відповіли, що позитивно (3,8% - однозначно позитивно і 3% - скоріше позитивно). Натомість половина опитаних громадян України (48,7%) оцінила діяльність УПЦ МП негативно: 15,8% - скоріше негативно, 32,9% - однозначно негативно. Кожен четвертий українець (25,2%) жодним чином не оцінює діяльність «московської церкви», а 19,3% не визначилися з відповіддю.

 

Щодо заборони діяльності Української православної Церкви (Московського патріархату), то 61,9% респондентів сказали, що така заборона потрібна (41% відповіли, що однозначно треба заборонити діяльність цієї церкви, 20,9% - скоріше треба). Проте 5,6% респондентів вважають, що скоріше не треба забороняти діяльність УПЦ МП, а 6,8% - що точно не треба забороняти. Кожен четвертий (25,7%) не визначився з відповіддю на запитання.

 

На запитання «Чому держава не заборонила досі діяльність Української православної церкви (Московський патріархат)?» найбільша частина респондентів (41,2%) відповіла «Тому, що в нас є свобода віросповідання». По 22,3% набрали відповіді «Відсутня політична воля» і «У влади є інші, нагальніші проблеми». 20,2% набрав варіант «Корупція чинної влади», 18,5% вбачають причину у впливі російських спецслужб. Інші причини назвали 4,3% респондентів. Не визначились із відповіддю на запитання 21,5% респондентів.

 

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Період збору даних: 18-21 листопада 2022 р.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: московський патріархат церква дослідження

А як ставитеся ви до заборони діяльності УПЦ (мп)?

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