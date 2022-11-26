Кременчужани доєдналися до акції «Запали свічку»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 373

26 листопада кременчужани доєдналися до акції «Запали свічку», яка відбувається щорічно у День пам'яті жертв Голодомору, тобто у 4-ту суботу листопада.

Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

Частина кременчужан зібралася біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій, що на вулиці Соборній, інша — запалили свічки вдома.