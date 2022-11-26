26 листопада кременчужани доєдналися до акції «Запали свічку», яка відбувається щорічно у День пам'яті жертв Голодомору, тобто у 4-ту суботу листопада.
Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу.
Частина кременчужан зібралася біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій, що на вулиці Соборній, інша — запалили свічки вдома.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер