Випускник військового ліцею Кременчука та оборонець Луганського аеропорту отримав черговий орден

Випускник військового ліцею Кременчука, оборонець Луганського аеропорту презентував книгу, співавтор книги «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту», кавалер трьох орденів, командир батальйону десантно-штурмових військ, майор Юрій Руденко отримав черговий орден — Богдана Хмельницького другого ступеня. Про це повідомив керівник Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО Володимир Поляков.
Юрій Руденко у 2008 році закінчив Кременчуцький військовий ліцей. Потім, як він сам розповів, вступив до Львівської академії сухопутних військ. Після закінчення академії по розподіленню потрапив до львівської 80-ї десантно-штурмової бригади. У званні лейтенанта хлопця застав 2014 рік.
У червні 2014 року командир роти, в якій Юрій Руденко був командиром взводу, отримав відкритий перелом ноги. Тож 23-річному Юрію довелося приймати роту.
Книга «У вогняному кільці» у документальній послідовності описує події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» та прилеглих населених пунктів з квітня до початку вересня 2014 року. Також описані обставини, що передували окупації Луганська (зима – весна 2013 – 2014 років).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер