Випускник військового ліцею Кременчука та оборонець Луганського аеропорту отримав черговий орден

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Випускник військового ліцею Кременчука, оборонець Луганського аеропорту презентував книгу, співавтор книги «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту», кавалер трьох орденів, командир батальйону десантно-штурмових військ, майор Юрій Руденко отримав черговий орден — Богдана Хмельницького другого ступеня. Про це повідомив керівник Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО Володимир Поляков.

Юрій Руденко у 2008 році закінчив Кременчуцький військовий ліцей. Потім, як він сам розповів, вступив до Львівської академії сухопутних військ. Після закінчення академії по розподіленню потрапив до львівської 80-ї десантно-штурмової бригади. У званні лейтенанта хлопця застав 2014 рік.

У червні 2014 року командир роти, в якій Юрій Руденко був командиром взводу, отримав відкритий перелом ноги. Тож 23-річному Юрію довелося приймати роту.

Книга «У вогняному кільці» у документальній послідовності описує події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» та прилеглих населених пунктів з квітня до початку вересня 2014 року. Також описані обставини, що передували окупації Луганська (зима – весна 2013 – 2014 років).