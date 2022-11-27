Чому ПрАТ «Кременчукгаз» влітку звільнив близько 10% своїх працівників

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 587 Коментарів: 1

Влітку цього року ПрАТ «Кременчукгаз» провів «оптимізацію», звільнивши близько 10% своїх працівників.

Про це сьогодні під час презентації пілотного проєкту по переводу на автономне опалення двох багатоповерхівок у Кременчуцькій РВА розповів голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

За його словами, загалом було звільнено близько 50 працівників, або 10% персоналу.

Головною причиною скорочення штатної чисельності стала війна. А саме те, що ворог ракетним ударом знищив Кременчуцьку ТЕЦ, яка щомісяця перераховувала «Кременчукгазу» за послуги газорозподілу 4,5 млн грн. Втративши такі надходження підприємство було вимушено збалансувати свою діяльність. Через це і було прийнято рішення про скорочення, або «оптимізацію».

— Ми запропонували людям звільнятися за певною програмою з грошовою компенсацією і знайшлося багато охочих. Після цього скорочень не було, — пояснив Богдан Оксененко.