Чому ПрАТ «Кременчукгаз» влітку звільнив близько 10% своїх працівників

Влітку цього року ПрАТ «Кременчукгаз» провів «оптимізацію», звільнивши близько 10% своїх працівників.
Про це сьогодні під час презентації пілотного проєкту по переводу на автономне опалення двох багатоповерхівок у Кременчуцькій РВА розповів голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.
За його словами, загалом було звільнено близько 50 працівників, або 10% персоналу.
Головною причиною скорочення штатної чисельності стала війна. А саме те, що ворог ракетним ударом знищив Кременчуцьку ТЕЦ, яка щомісяця перераховувала «Кременчукгазу» за послуги газорозподілу 4,5 млн грн. Втративши такі надходження підприємство було вимушено збалансувати свою діяльність. Через це і було прийнято рішення про скорочення, або «оптимізацію».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер