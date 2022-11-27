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Кременчук, Бізнес/Робота, Робота

Чому ПрАТ «Кременчукгаз» влітку звільнив близько 10% своїх працівників

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 587 Коментарів: 1

 

Оптимізація чисельності працівників підприємства була вимушеним кроком

Влітку цього року ПрАТ «Кременчукгаз» провів «оптимізацію», звільнивши близько 10% своїх працівників.

Про це сьогодні під час презентації пілотного проєкту по переводу на автономне опалення двох багатоповерхівок у Кременчуцькій РВА розповів голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

За його словами, загалом було звільнено близько 50 працівників, або 10% персоналу.

Головною причиною скорочення штатної чисельності стала війна. А саме те, що ворог ракетним ударом знищив Кременчуцьку ТЕЦ, яка щомісяця перераховувала «Кременчукгазу» за послуги газорозподілу 4,5 млн грн. Втративши такі надходження підприємство було вимушено збалансувати свою діяльність. Через це і було прийнято рішення про скорочення, або «оптимізацію».

— Ми запропонували людям звільнятися за певною програмою з грошовою компенсацією і знайшлося багато охочих. Після цього скорочень не було, — пояснив Богдан Оксененко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукгаз звільнення Кременчуцька ТЕЦ працівник
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Коментарі: 1

1 503
hunter:
Сьогодні, 12:35

Так як Кременчукгаз постачання вже не діюча організація, всі виплати по переплатах віддаються згідно фінансування, тому строки ми не можемо вказати.

Может кто подскажет как из этой компании вернуть свою переплату?


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