Посварився з односельцем: чоловік потрапив до лікарні з ножовими пораненнями

24 листопада, близько 16.40 39-річний мешканець одного із сіл Кобеляцької громади отримав тяжке поранення. Після зупинки масивної кровотечі чоловіка у шоковому стані каретою швидкої ушпиталили до реанімаційного відділення районної лікарні. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом здійснюється досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер