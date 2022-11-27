Посварився з односельцем: чоловік потрапив до лікарні з ножовими пораненнями

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24 листопада, близько 16.40 39-річний мешканець одного із сіл Кобеляцької громади отримав тяжке поранення. Після зупинки масивної кровотечі чоловіка у шоковому стані каретою швидкої ушпиталили до реанімаційного відділення районної лікарні. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

— На місці події слідчо-оперативна група відділення №2 (м Кобеляки) Полтавського районного управління поліції встановила, що потерпілий отримав ножові поранення ніг під час конфлікту з 52-річним односельцем. Вилучені з місця події речові докази спрямовані на експертизу. Слідчі вручили жителю Кобеляцької громади підозру в умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження. Також вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим підрозділом здійснюється досудове розслідування за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.