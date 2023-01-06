Для військових збирають кошти на придбання комплекту відеонагляду

Кременчуцька волонтерка Анастасія Сочкова збирає допомогу на комплект відеонагляду для військових з Кременчука.
Карта для допомоги:
5375411404627601 моно Сочкова Анастасія Юріївна
4731219613917925 приват Сочкова Анастасія Юріївна
На балансі вже є 5 500 грн. Отже, сума до збору 4 882 грн.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер