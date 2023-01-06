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Для військових збирають кошти на придбання комплекту відеонагляду

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 191

 

Давайте зробимо різдвяні дива для наших хлопців

Кременчуцька волонтерка Анастасія Сочкова збирає допомогу на комплект відеонагляду для військових з Кременчука. 

- Для виконання бойових завдань командування і для забезпечення безпеки, а саме контролю прикордонних територій, потрібно придбати комплект відеонагляду та велику кількість метрів кабелю для встановлення відеонагляду по території. Фотозвіт як завжди. Давайте зробимо різдвяні дива для наших хлопців. Слава Україні! - написала волонтерка.

Карта для допомоги:
5375411404627601 моно Сочкова Анастасія Юріївна
4731219613917925 приват Сочкова Анастасія Юріївна
На балансі вже є 5 500 грн. Отже, сума до збору 4 882 грн.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ Відеоспостереження кабель
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