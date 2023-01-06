У Кременчуці поліція розшукує зниклу 13-річну дівчину, яка пішла з дому і не повернулася (знайшли)

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 392 Коментарів: 1

Поліцейські просять усіх, кому щось відомо про неї, зателефонувати за вказаним номером телефону

Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області розшукує безвісти зниклу Дар’ю Сергіївну Мовчан, яка народилася 5 травня 2009 року. Дівчина 6 січня пішла з дому та не повернулась. Прикмети зниклої: на вигляд 13-15 років, темне волосся, худорлявої статури, зріст 150-160 см. Одягнена: чорна куртка, чорні спортивні штани, чорні спортивні чобітки. - Просимо повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісти зниклої за телефоном 0997933504, - закликають в поліції. Додано: о 12.43 пресслужба Кременчуцького районного управління поліції повідомила редакцію, що дівчинку знайшли.

Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління поліції

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