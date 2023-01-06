У Кременчуці поліція розшукує зниклу 13-річну дівчину, яка пішла з дому і не повернулася (знайшли)

Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області розшукує безвісти зниклу Дар’ю Сергіївну Мовчан, яка народилася 5 травня 2009 року.
Дівчина 6 січня пішла з дому та не повернулась.
Прикмети зниклої: на вигляд 13-15 років, темне волосся, худорлявої статури, зріст 150-160 см.
Одягнена: чорна куртка, чорні спортивні штани, чорні спортивні чобітки.
Додано: о 12.43 пресслужба Кременчуцького районного управління поліції повідомила редакцію, що дівчинку знайшли.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер