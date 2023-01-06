Волонтери, які плетуть сітки у гуртожитку педколеджу, потребують допомоги

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 393

Не вистачає матеріалів та вільних рук

Волонтерам, які плетуть сітки для наших захисників в гуртожитку Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А.С. Макаренка (колишній педколедж), потрібна допомога. Про це ТЪ стало відомо від директорки академії Лесі Крупіної. «Павучкам» не вистачає білої тканини (але не білосніжної, а краще замурзаної, сіруватої), ножиць.

Також не вистачає вільних рук, тож запрошують усіх охочих долучитися до плетіння сіток.

Приходити та приносити тканину і ножиці треба у гуртожиток на проспекті Свободи, 36а.