Волонтери, які плетуть сітки у гуртожитку педколеджу, потребують допомоги

Волонтерам, які плетуть сітки для наших захисників в гуртожитку Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А.С. Макаренка (колишній педколедж), потрібна допомога. Про це ТЪ стало відомо від директорки академії Лесі Крупіної. «Павучкам» не вистачає білої тканини (але не білосніжної, а краще замурзаної, сіруватої), ножиць.
Також не вистачає вільних рук, тож запрошують усіх охочих долучитися до плетіння сіток.
Приходити та приносити тканину і ножиці треба у гуртожиток на проспекті Свободи, 36а.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер