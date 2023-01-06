Ситуація на Кременчуччині: п’яні дебошири, домашнє насильство, нетверезі водії та наркозлочини

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 96

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Протягом минулої доби пожеж, надзвичайних подій та резонансних злочинів не було. Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби називає два виклики рятувальників для надання допомоги по знесенню хворих з великою вагою у Кременчуці та Горішніх Плавнях, виїзд вогнеборців на виклик щодо загоряння в будинку №14 на вулиці Халаменюка в Кременчуці та забезпечення протипожежної безпеки під час обстеження приміщення Кременчуцької міської ради через повідомлення про замінування.

Учора, 5 січня, службу порятунку повідомили про знайдений на відкритій території біля села Ковалівки у Кременчуцькому районі артилерійський снаряд калібром 76 мм часів минулої війни. За повідомленням головного управління ДСНС у Полтавській області, сьогодні цей снаряд знищать за місцем знаходження.

Протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані. Щодо 4-х п’яних дебоширів поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство.

На дорогах району затримали двох водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора поліцейські затримали двох людей за правопорушення, пов’язані з обігом наркотиків. За даними фактами відкриті кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).