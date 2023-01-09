Більше ніж Британія чи Румунія: росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле

Промислові комплекси, такі як хімічні та металургійні заводи, а також туристична інфраструктура були одними з інших цілей росіян
Вторгнення росії призвело до створення в Україні найбільшого у світі мінного поля. Його площа становить 250 тисяч квадратних кілометрів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському агентству Yonhap.
За його словами, мінне поле в Україні розміром у 250 000 кв. км перевищує не лише весь Корейський півострів (приблизно 221 000 кв. км), але й такі країни як Лаос, Румунію та Велику Британію.
За його словами, промислові комплекси, такі як хімічні та металургійні заводи, а також туристична інфраструктура були одними з інших цілей росіян.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер