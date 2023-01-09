Більше ніж Британія чи Румунія: росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле

Вчора, 22:00 Переглядів: 163

Промислові комплекси, такі як хімічні та металургійні заводи, а також туристична інфраструктура були одними з інших цілей росіян

Вторгнення росії призвело до створення в Україні найбільшого у світі мінного поля. Його площа становить 250 тисяч квадратних кілометрів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському агентству Yonhap.

- [Мінне поле] не тільки ускладнює людям подорожі, але й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей, — зазначив глава уряду.

За його словами, мінне поле в Україні розміром у 250 000 кв. км перевищує не лише весь Корейський півострів (приблизно 221 000 кв. км), але й такі країни як Лаос, Румунію та Велику Британію.

- росія націлена на інфраструктуру в густонаселених районах, — сказав Шмигаль, зазначивши, що 70% шкоди завдано житловим кварталам.

За його словами, промислові комплекси, такі як хімічні та металургійні заводи, а також туристична інфраструктура були одними з інших цілей росіян.