На Кременчуцькому водозаборі обмежили подачу технічної води

На Кременчуцькому водозаборі обмежили гідравлічний режим подачі технічної води для виробництва питної води. Але - в достатній кількості для надання послуг водопостачання. Про це повідомили в КП «Кременчукводоканал».
Відучора, 10 січня, у зв’язку з сильним поривчастим вітром та на фоні низької для водозабору відмітки рівня води в районі джерела водопостачання Кременчуцького водосховища склалася складна гідрологічна ситуація. Це природне явище є дуже рідкісним для нашого регіону.
Так, у водозабірні споруди потрапила велика кількість придонного льоду (шуга) та повітря, що ускладнило роботу сифонних водогонів.
Наразі задіяні вакуумні насоси, але поки що не вдається отримати необхідну кількість води з водосховища.
Зазначається, що технічний персонал Кременчуцького водозабору проводить необхідні заходи для врегулювання роботи споруд водопостачання та організовано обстежує надводну частину сифонних водогонів разом з фахівцями КП «Аква-Сервіс». У разі технічної можливості та міркувань безпеки проведуть водолазне обстеження підводної частини сифонних водогонів.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер