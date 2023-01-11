У Кременчуці вчора зробили 41 щеплення від COVID-19

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Містян запрошують у центр вакцинації з 9.00 до 18.00, а в пункти вакцинації - з 8.00 до 17.00

10 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 41 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза - 9;

2 доза - 2;

1 бустерна доза - 21;

2 бустерна доза - 9.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 974;

2 дози отримали – 116 652;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 33 417;

2 бустерні дози отримали – 3 921.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що 9 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 28 осіб.