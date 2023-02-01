У Полтавському районі сталася ДТП, в якій загорівся один із автомобілів

Сьогодні, 1 лютого, близько 11.00 поблизу села Стасі, Диканської громади Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
На дорозі зіткнулися автомобіль Nissan Qashqai, яким керував 33-річний місцевий мешканець та автомобіль Mitsubishi L-200, яким керував 52-річний житель. Внаслідок зіткнення загорівся автомобіль Nissan, пожежу загасили рятувальники. Через ДТП водій автомобіля Nissan отримав незначні тілесні ушкодження, а водій автомобіля Mitsubishi та пасажири обох легковиків не постраждали.
Наразі поліція встановлює обставини та причини ДТП.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер