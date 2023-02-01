Телефонні шахраї: мешканка Миргорода «врятувала доньку» за 100 тисяч гривень

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 322

74-річна мешканка Миргорода віддала всі свої заощадження, а це понад 100 тисяч гривень, телефонним шахраям. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За словами жінки, їй зателефонував невідомий лікар та повідомив, що її донька потрапила у ДТП і її стан тяжкий. З перших секунд телефонної розмови, стривожена поганою новиною, мати потрапила до психологічної «пастки» і відповіла на запитання незнайомця (зокрема, назвала адресу проживання), які ніби потрібні для заповнення медичної документації. Пенсіонерка повірила «лікарю» і передала заощадження його «повіреному», який за його словами мав передати гроші за належністю. Жінка зрозуміла, що її ошукали, коли зателефонувала доньці, аби поцікавитися її справами, а та заперечила факт ДТП.

– Один зі зловмисників виконав роль медичного працівника, який підтримував розмову з жертвою через стаціонарний телефон. Псевдолікар повідомив про трагічну ДТП і тяжкий стан «пацієнтки» та не відпускав жертву до прибуття «посильного», – розповіли схему шахрайства у Миргородському райвідділі поліції.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються оперативно-розшукові та слідчі заходи для встановлення злочинців.